ČOVJEK KOJI JE PRVI OBJAVIO VIJEST O MARADONINOJ SMRTI: ‘Bila je to vijest koju nisam nikad htio objaviti. Trebalo mi je pola sata’

‘Trebalo mi je pola sata objaviti vijest. Zapravo nisam mogao napisati niti jedan redak’

Julio Chiappetta, novinar Clarina, je slavni argentinski nogometni kroničar koji je objavio ekskluzivu o Maradoninoj smrti.

Španjolska Marca jučer je na svom web izdanju donijela tekst pod naslovom: “Čovjek koji je donio prvi vijest o Maradoninoj smrti”.

Chiappetta je veteran novinarstva u Argentini i sportski urednik novina Clarin. Intervjuirao je Diega Maradonu više od 40 puta i u srijedu je svijetu prenio priču o njegovoj smrti. Marca je s njim napravila intervju.

Jeste li plakali kad ste prenijeli vijest?

“Trebalo mi je pola sata objaviti vijest. Zapravo nisam mogao napisati niti jedan redak. Kolege su napisali priču, a ja sam bio kod kuće. Zbog toga na nju nisam potpisao svoje ime.

“Bila je to priča stoljeća. Koliko ste puta morali potvrditi prije objavljivanja?

“Dva puta. Vijest je stigla do mog kolege Marijana Verrine, a kasnije je dobio potvrdu kad je dobio poruku s riječima” mrtav je “. Kasnije sam ju potvrdio i osobno preko izvora, osobe iz kruga njegove obitelji. Nismo mogli riskirati da takvu jaku vijest plasiramo sa samo jednim izvorom. Brzo sam ju potvrdio i odlučili smo ju prenijeti, pustiti u javnost.

‘Kad je vijest o smrti objavljena, rasplakao sam se’

“Je li to potvrdio netko u kući u kojoj je umro?”

“Da, od nekoga vrlo bliskog Diegu. Tada sam rekao novinama. Objavili smo vijest u 13:06 po našem vremenu(17:06 u Španjolskoj). Tada sam pao na koljena i zaplakao pred računalom.

“Jeste li to očekivali?”

“Tijekom tjedna objavio sam nešto govoreći da je “Diego bio jako depresivan”. Dakle, bio sam svjestan da stvari ne idu baš najbolje. U srijedu smo počeli raditi u 08:00 ujutro. U podne sam dobio poruku od nekoga tko je bio s njim: ‘Julio, Diego je imao srčani udar’. Nikad neću reći tko je to. Izvori su sveti”.

“Koliko je vremena prošlo između njegove smrti i objavljivanja priče u Clarinu?”

“Dva sata”.

“Što mislite kako je izgledala njegova smrt?”

“Izvor mi je u početku rekao da je Diego ustao, a kasnije se vratio u krevet i potom imao srčani udar. Mislim da je Diego umro tijekom noći, spavajući. Umro je u snu, mislim. U utorak je legao u 23 sata i više se nije probudio. Njegov nećak Jonny bio je posljednji koji ga je vidio živog”.

‘Medicinska sestra je ispravila svoju izjavu’

Dakle, laže li medicinska sestra koja je na sudu rekla da ga je vidjela živog u srijedu u 06:00?

“Medicinska sestra je ispravila svoju izjavu i kasnije rekla da je tvrtka za koju radi natjerala da to kaže”.

Je li bilo nepažnje?”

“Ne znam, ali mislim da će medicinska tvrtka koja se brine o Diegu 24 sata dnevno, u tri odvojene smjene, imati opasnih problema. U kući nisu imali ni defibrilator! Čini li vam se to normalnim? Pogotovo kod pacijenta koji je u prošlosti imao problema sa srcem i upravo je imao ozbiljnu operaciju”.

Zašto Diegov osobni liječnik Leopoldo Luque nije rekao da je pacijent imao srčani udar kad je nazvao hitnu službu?

“Da ne otkrije bilo što, pretpostavljam. Morali biste ga pitati sami to. Leopoldo bi ovdje mogao imati ozbiljnih problema isto ili će, barem, biti u oku oluje. Postoje liječnici koji tvrde da da je Maradona bio u bolnici, da ne bi umro.

Ali znate da je Diego bio vrlo tvrdoglav i da je želio biti kod kuće, trebao bi biti tamo

“To je također istina”.

‘Veronicu Ojedu je zanimalo samo dijete s Diegom kako bi joj budućnost bila sigurna i kako bi se naplatila’

Loše pišete o njegovoj supruzi Veronici Ojedi, majci njegovog najmlađeg sina. Zašto?”

“Jer nju je zanimalo samo dijete s Diegom kako bi joj budućnost bila sigurna i kako bi se naplatila. Primjerice, ona je bila ta koja je natjerala Maradonu da na dan njegovog rođendana ode na stadion Gimnasia. To je bilo sve zato što je postojao ugovorni sporazum s YPF [argentinskom naftnom tvrtkom] koji će platiti novac Maradoni i njegovim uzdržavanim osobama, uključujući Dieguita Fernanda”.

Tko je broj jedan novinar koji piše o Maradoni, kojeg je najviše cijenio?

“Dani Arcucci, koji je sada na ESPN-u. On ga je prvi upoznao i on je napisao njegovu autobiografiju zajedno s Cherquisom Bialom. On je taj koji o Diegu zna najviše, iako odnedavno nije toliko u kontaktu s njim. Maradona je bio takav. Dolazio bi i odlazio kod novinara. Ako ste napisali nešto što mu se nije svidjelo, bili ste na njegovoj crnoj listi. Iako ste ponekad mogli povratiti njegovo povjerenje drugi put niste mogli”.

‘Martin ima dugu vezu s obitelji, a posebno s Claudijom’

Samo je jedan novinar prisustvovao sprovodu, Martin Arevalo. Je li vas to iznenadilo?”

“Ne, jer Maradona nije tako odlučio, njegova obitelj je to učinila. Diego više nije bio živ. Postoji razlika. Martin ima dugu vezu s obitelji, a posebno s Claudijom.

Osjećate li sram zbog scena u Casa Rosada, predsjedničkoj palači u Buenos Airesu u kojoj je bio ispraćaj od Maradone?

Bilo je nevjerojatno da su tamo svi bdjeli. Sve je bilo iz političkih razloga i to se mora nalglasiti. Ono što se dogodilo s onima koji su se slikali uz njegovo tijelo bila je sramota”.

