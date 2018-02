ČOVJEK KOJI JE ZA PROMJENE U HNS-u ZA NET.HR: ‘Ja sam htio da se derbi odigra. Međutim, onda se dogodio ključni trenutak…’

Novi HNS-ov direktor za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu Marijan Kustić za Net.hr prokomentirao je odluku o odgodi derbija Rijeke i Dinama na Rujevici i govorio o ostalim aktualnostima vezanim za HNS i svojim prvim značajnim potezima u hrvatskom nogometu

Nakon svega što se jučer popodne događalo na hladnoj Rujevici, dojma smo kao da je netko zakazao, kao da se negdje pogriješilo. Ili nije? Teško je, uopće, ovako “s druge strane tipkovnice” donosit sudove, “biti general poslije bitke”, kako se ono u narodu voli kazati. Ili, bolje rečeno, “biti general poslije bitke koja se nije dogodila”.

Derbi 23. kola između Rijeke i Dinama odgođen je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zakazan je novi termin za 7. ožujka. Nakon nekoliko pregleda terena, suci su utvrdili da su dijelovi travnjaka zaleđeni i da se utakmica ne može odigrati.





Tri kontrolna pregleda

Delegat utakmice Davor Ivić u zapisniku utakmice naveo je kako su održana tri kontrolna pregleda od strane suca dvoboja, prvi u 11.00, slijedeći pregled terena bio je u 15.15 sati na kojem su nazočni bili suci utakmice, kontrolor, predstavnici klubova i delegat utakmice. Onaj posljednji i konačni dogodio se u 16.00.

Na kraju su glavni sudac utakmice Damir Batinić i službene osobe procijenili kako je kombinacija jakog vjetra, niske temperature i zaleđenog terena preopasna.

Već danima je sjeverni Jadran označen crvenom bojom, najvišim stupnjem vremenskog alarma. Najavljuje se nevrijeme opasno po ljudsko zdravlje, no čini se da nitko to nije ozbiljno shvatio. Kao, primjerice, odgodu polufinalne Kup utakmice Dinama i Rijeke u Maksimiru…

‘Kapetan i suci su izašli na teren i donijeli ispravnu odluku’

“To je bio mjerodavni sud mjerodavnih ljudi. Kapetan i suci su izašli na teren i donijeli ispravnu odluku. Htjeli su zaštiti igrače jer uvjeti jučer na Rujevici nisu bili za igru”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr novi HNS-ov direktor za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu Marijan Kustić, čovjek koji je za promjene u Savezu i koji je već počeo raditi na tome.

Dobro poznaje vremenske (ne)prilike na Rujevici, kao mlad se naigrao utakmica po buri u mlađim selekcijama Lučkog radnika, smrzavao se kao klinac željan lopte u nogama. Kustić je na stadion stigao taman otprilike kad se saznalo o odgodi…

“Da, kad sam došao na stadion, na prvi tren mi se činilo kako bi se utakmica mogla odigrati. Moj, doduše, subjektivni dojam bio je da se moglo igrati, ali sudac je odlučio drugačije. Ali onda su došle nove informacije. Reklo se da je područje na travnjaku ispred golmana zaleđeno, da su također neki drugi dijelovi travnjaka bili zaleđeni poput betona. Mislim da bi to moglo ugroziti zdravlje igrača. Nakon nekih pola sata počela je puhati stvarno jaka, orkanska bura. Kažem, u onom trenu kad sam ja došao na stadion i sam sam rekao da bi bilo dobro da se igra. Ali, ne odlučujem ja o tome. Tu su mjerodavni ljudi, oni donose odluku i ona se mora poštovati. A oni su rekli da uvjeti nisu za igru”, rekao nam je Marijan Kustić.

Jaka sibirska fronta okovala je regiju. Temperature su u Hrvatskoj i u susjednim državama preko vikenda išle do minus 10, padao je i snijeg, tako da uvjeti nisu bili ništa bolji nego kod nas. No u najjačim ligama Bosne i Hercegovine te Srbije nije odgođen nijedan dvoboj, dok je u Sloveniji sraz Maribora i Aluminija prebačen sa subote na nedjelju, a utakmice Rudar – Domžale i Krško – Gorica na 4. travnja i 18. travnja.

Teren nije bio za igranje

Po čemu se, onda, razlikuje tamošnji pogled na situaciju od onog u Hrvatskoj?

“Iskreno, ne znam kakvi su tamo bili tereni, ali kažem, ljudi koji su bili na travnjaku Rujevice, koji su detaljno izvidili situaciju, rekli su da to nije za igranje. Tu su suci, kapetani momčadi i delegati koji odlučuju u tome.

Rijeka je bila za odgodu utakmice, gosti iz Zagreba su htjeli da se susret odigra. Tu je došlo do sukoba mišljenja. Mario Cvitanović, strateg Dinama, rekao je kako su mu igrači kazali da žele igrati, da je sve u redu s terenom. U ponedjeljak ujutro na presici u Rijeci Matjažu Keku nije bilo jasno zašto dinamovci tako navaljuju da se igra na takvom terenu, odnosno istaknuo je sljedeće:

“Mi smo bili spremni igrati u normalnim uvjetima. A što to znači, ako je Dinamo za, zar mi trebamo svi kleknuti i ‘ajmo igrati?!”

Niti on nije bio da se utakmica igra. Dosta je podijeljenih mišljenja između Rijeke i Dinama u vezi odgode…

“Ne mogu ulaziti u taj dio. Ja sam svoj stav rekao. Znači, što se mene ticalo, ja bi bio da se utakmica odigrala. Ali, kao što sam već kazao, odluka je donesena u interesu zaštite zdravlja samih igrača. Ali eto, tako je, kako je”, objasnio je Marijan Kustić i osvrnuo se na projekt izgradnje šest prvoligaških terena:

“Idemo sa šest projekata i to je prvi korak. Kad to rješimo, kad se to realizira, idemo dalje. Ide se korak po korak. Izašao je natječaj za izgradnju šest terena, traje mjesec dana i to je naš prvi korak i, ujedno, veliki iskorak. Činjenica je ta da ako izradimo tih šest terena, da će utakmice biti kvalitetnije”.

‘Radimo na normalizaciji odnosa na releaciji Hajduk-HNS’

Sad kad vi u Savezu imate veće ovlasti, a sukladno time pokrenuli ste promjene unutar istog, hoće li Hajduk i HNS konačno naći zajednički jezik?

“Ja sam svoju poruku poslao. Mi radimo na putu normalizacije odnosa. Vjerujem da ćemo naći zajednički jezik i da ćemo svi raditi u interesu hrvatskog nogometa. Vrijeme će sve pokazati”.

Hrvatska reprezentacija u Splitu?

“Mi se apsolutno zalažemo da Hrvatska igra u Splitu. Svi smo za to. Nema apsolutno nikoga tko bi rekao da nije za to da se igra u Splitu. Moramo prije toga napraviti određene preduvjete, sjesti za stol s vodećim ljudima Hajduka i Splitsko-dalmatinskog saveza i sve dogovoriti. Ne vidim razloga zašto Hrvatska ne bi igrala u Splitu. To svi želimo i mislim da će do toga i doći. Mi kad smo bili dolje imali smo seminar trenera. Sjeo sam za stol s predsjednikom Splitsko-dalmatinskog saveza, razgovarali smo o svim temama, i kad je u pitanju Splitsko-dalmatinski savez, naravno da ćemo raditi u tom smjeru poboljšanja odnosa. Ali, za sve je potrebno vrijeme. Ne može se ništa napraviti preko noći. Konkretni rezultati će pokazati u kojem smjeru idemo, da li radimo dobro ili ne. Promjene u HNS-u su u hodu, one se događaju, situacija se rješava. Moj najveći interes kao direktora za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu u hrvatskom nogometu je to da poboljšamo infrastrukturu, što je bio kamen spoticanja. Ali, kažem, vrijeme će pokazati da li sam u pravu, da li idemo u dobrom smjeru”, izjavio je na kraju razgovora Marijan Kustić.