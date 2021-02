Razgovarali smo s čovjekom koji je prošlog tjedna srušio dva zagrebačka kluba – Lokomotivu i Dinamo

U ovoj je sezoni zabijao Hajduku, Rijeci i u subotu Dinamu. Protiv prvaka Hrvatske prošlu subotu briljirao je golom i asistencijom i tako odveo svoj klub do povijesne, prve pobjede nad Plavima u Maksimiru, a prije toga je u utorak u Kranjčevićevoj zabio dva gola Lokomotivi u slavlju 4:0 za Šibenik. Trenutno je na 5 golova u HNL-u za Šibenik i svaki od tih golova za njega ima težinu, zbog svega što je prošao…

Emir Sahiti (22) već je pokazao da nije samo prolazna HNL priča, nego da je igrač koji bi se mogao, trebao na kraju sezone vratiti s posudbe u Hajduk. Čuli smo se s njim u nedjelju navečer, taman nakon pobjede Gorice nad Rijekom na Rujevici 2:0.

‘Bog vraća hrabrima, onima koji se trude’

“Baš sam sad gledao utakmicu Rijeke i Gorice. Dobro je Gorica igrala, imala je i malo sreće jer je Rijeka isto igrala dobro. I mi se spremamo pobijediti Rijeku s kojom igramo u srijedu u gostima”, kazao nam je u uvodu razgovora Emir Sahiti i odmah prešao na utakmicu protiv Dinama…

“Da vam kažem iskreno, presretan sam što smo pobijedili Dinamu. Koliko već Šibenik u Maksimiru nije uzeo bod, čini mi se dvadeset utakmica… Uz to još ja zabijem i asistiram. Svaka utakmica u kojoj sam zabio za mene je nekako najbolja. I ona protiv Hajduka, i protiv Rijeke, i Lokomotive kojoj sam stavio dva, kao i protiv Dinama. Nadam se da ćemo ovako nastaviti, da ću i ja nastaviti sa svojim igrama. Igramo dobro, treniramo dobro, nadam se da će se ova naša priča s pozitivnim rezultatima nastaviti i dalje. Ja se baš osjećam dobro svaku utakmicu, neopterećen sam. Bog vraća hrabrima, onima koji se trude”.

Da, Šibenčani do ovog vikenda nisu osvojili ni bod u Zagrebu protiv Dinama, hrvatski prvak imao je čak 20 pobjeda u nizu, ali Emir Sahiti, Deni Jurić, Gordon Schildenfeld i ostali napravili su pravu senzaciju.

Momčad Krunoslava Rendulića došla je do šeste pobjede u HNL-u i stigla na samo bod iza šestoplasiranog Hajduka. Funcuti nisu bili na Maksimiru zbog zatvorenih tribina, ali zato je vladala prava euforija u Šibeniku…

Igrači su se u svome gradu pojavili u nedjelju u jedan ujutro, a tamo su ih bakljadom dočekali razdragani navijači. Bilo je pjesme, pirotehnike, sve je gorilo, ipak ne ruši se Dinamo svaki dan. Puno emocija je izašlo na površinu u tom trenutku. U Krešimirovu gradu godinama nije vladala takva euforija, kao što je to bio slučaj nakon pobjede nad Zagrepčanima u njihovom dvorištu ali i posebno nakon slavlja na Poljudu u listopadu….

‘Imao sam neki osjećaj za vrijeme igre da bi mogao zabiti’

“Kad smo se vraćali iz Zagreba, po putu nam je netko iz kluba javio da nas čekaju čekaju. Mi smo, da vam budem iskren, mislili da se s nama netko za*ebava. Nismo baš to očekivali. Ali, kad smo to vidjeli, tu bakljadu, onda nam je bilo jasno što smo napravili. Zasluženo, sad nakon prospavane noći tek vidimo kako je to za nas velika pobjeda. Nije lako pobijediti Dinamo u Maksimiru. Kao da sam znao da ću zabiti… Ušao sam u utakmicu s puno motivacije, želje za igrom, nadmudrivanjem, dokazivanjem… Imao sam neki osjećaj za vrijeme igre da bi mogao zatresti mrežu. No, sutra je već novi dan, moramo se početi spremati za Rijeku. Želimo nastaviti s našim pozitivnim nizom. Nema mjesta opuštanju, za proslave nema puno vremena, imamo novi cilj, novi zadatak. Ako smo pobijedili Hajduk, Rijeku 1. studenog prošle godine i Dinamo na njihovom terenu, onda možemo sve to ponoviti u srijedu, opet protiv sastava Simona Rožmana. No, neće biti lako, isto kao ni njima. Mi u svaku utakmicu ulazimo s željom za pobjedom, bez kalkulacija, plana koji podrazumijeva autobus pred suparničkim golom. Kod nas nema autobusa u igri, s njim se jedino vozimo na utakmice. Mi igramo svoj nogomet u kojem dajemo sve od sebe”, priča nam u jednom dahu uzbuđeni Albanac koji nam otkriva i kakav je dogovor bio prije utakmice s Dinamom…

“Da igramo kao do sad. Vidite i sami da mi dajemo iz dvoboja u dvoboj sve od sebe, da igramo jako, da se ne bojimo nikog i da otvorimo utakmicu hrabro. I dinamovci su ljudi od krvi i mesa isto kao i mi. Upravo zbog toga što smo požrtvovni, što dajemo sve od sebe, krenuli su nam i dobri rezultati”, govori nam Sahiti.

Šibenik se, tako, vratio u HNL i odmah u svojoj povratničkoj sezoni pokazao da ne misli biti samo prolaznik u natjecanju, nego upravo suprotno. Sastav Krunoslava Rendulića ima jako dobre šanse za ostanak u ligi. To je cilj…

“Kad je Šibenik ušao u prvu ligu, vratio se među elitu, svi su mislili da nećemo uzeti ni bod. Ma Bog dragi zna što su mislili. Bile su svakakve priče, barem sam to čuo. No, mi stvarno dobro igramo, imamo dobru momčad, talentirane i iskusne igrače, taj spoj mladosti i starosti je dobitna formula. Evo, došao nam je stoper Gordon Schildenfeld koji ima internacionalno iskustvo, kao i ono u reprezentaciji Hrvatske. Schifo je sjajan, on je dijete Šibenika, još kao klinac je tu trenirao, igrao… Puno nam je pomogao od kad je došao. Izgledamo super u svakom slučaju”.

‘Meni je najvažnije da moja momčad pobjeđuje’

Sahitijevih pet zgoditaka pokazuju i da na Poljudu ne bi trebali imati dvojbu tko će naslijediti Gyurcsa na lijevom krilu sljedeće sezone, odnosno čovjek se nameče kao igrač koji bi mogao probuditi loš Hajduk.

“Da vam kažem iskreno, svaki gol koji sam dosad zabio ima dobar okus, puno mi znači zbog svega što sam prošao. Meni je najvažnije da moja momčad pobjeđuje, a ako ja pritom zabijem, nitko sretniji od mene. Ako ne zabijem, nema veze, najbitnije da smo uzeli bodove. Ja imam još tri i pol mjeseca u Šibeniku do kraja posudbe, a poslije imam ugovor s Hajdukom još godinu dana. No, ne razmišljam o tome, skroz sam i samo fokusiran na Šibenik, na igre u narančastom dresu. Onaj Bijeli će još malo pričekati. Hajmo završiti još ovu sezonu, nastaviti igrati kao i do sad, pa neka moj menadžer riješi s Hajdukom što treba”.

Sahiti se pokazao kao pun pogodak za Šibenik. Sportski direktor Ivan Bulat nije pogriješio kad je, slagajući momčad za povratničku sezonu HNL-a, Sahitija doveo na posudbu. Bez obzira što, kako nam je Sahiti to u našem prvom razgovoru kazao 20. listopada prošle godine, šest mjeseci nije igrao. Više o tome možete čitati – OVDJE.

“Prije početka sezone nisam osjećao da sam u nekoj dobroj formi, baš zbog tog dugog perioda bez igre. No, pokazao sam da mogu igrati. Svaku utakmicu dajem sve od sebe. Treniram puno, ništa mi nije teško. Ma 300% dajem na treningu, 300% dajem na utakmicama, i vratio sam se u formu. I sami vidite kako to sad izgleda”.

Sahiti je zabio više pogodaka u Šibeniku nego Gyurcso i Jairo zajedno ove sezone u Hajduku…

S takvim igrama smiješi mu se reprezentacija Albanije

“To mi je smiješno malo, ne želim reći da su dečki loši, nego baš suprotno, oni su TOP igrači. Svi znaju tko su Jairo i Gyurcso, kako igraju kad su u formi. To su jako ozbiljni i dobri igrači. Moji su prijatelji, komuniciram s njima nakon utakmica, pošaljemo si onako malo poruku, ‘di si, što ima’ i to… Daj Bože da i ja i oni zabijamo. Nisu trenutno u formi dečki, ali vratit će se. Pa nisu oni zaboravili igrati nogomet”.

S ovakvim igrama, ni reprezentacija Albanije nije daleko…

“Moj cilj je samo igrati, pobjeđivati, zabijati, pa ako dobijem poziv, nitko sretniji od mene. Bio sam u U-21 reprezentaciji. Igram, dajem sve od sebe, ako dobijem poziv nitko sretniji od mene”.

Inače, Sahiti je odigrao četiri utakmice za Hajduk kad je bio trener Siniša Oreščanin, dobio je za dokazivanje samo 103 minute igre. Igrao je u B momčadi, pa je došla ta situacija s koronom. Isto tako, jedno vrijeme nije uopće bio registriran niti za A niti za B momčad Bijelih, zbog čega je propustio i reprezentaciju.

“Normalno da sam otpao jer nisam igrao dugo u tom periodu. Kad ne igraš, onda te se neće zvati u reprezentaciju. To je normalno. Znate, ne bi bilo korektno da se mene pozvalo, a nekog tko je u formi, tko igra bolje ne. No, sad igram. No, nije na meni hoće li me netko pozvati u reprezentaciju ili ne. Na meni je da samo marljivo treniram, igram, pa će doći onda i taj poziv. Ne sumnjam u to”.

‘Neke stvari nikad neću zaboraviti’

Da, dosta se toga izdogađalo Sahitiju. Bilo je puno onih koji nisu vjerovali u njega. Stoga, svakim svojim golom u Šibeniku, pobjedom, rukavica je u lice i njima…

“Ma bolje da ne razmišljam o tome, nego da samo gledam prema naprijed. Ponekad me misli odvedu prema tom periodu, prođe ti tada svašta kroz glavu, ali brzo se usredotočim na budućnost. Neke stvari nikad neću zaboraviti. Što više zaboravim, što manje razmišljam o tome, to je bolje za mene. Ne mogu razmišljati što sam doživio u Hajduku ili ne znam gdje, nego kako mogu biti bolji. Jedino tako možeš napredovati. Od prošlosti nema ništa. Imamo u Šibeniku plan, želimo ga realizirati. Ne vjerujem da ćemo ispasti iz lige”, zaključio je Sahiti.