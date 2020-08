ČOVJEK JE ZAISTA ‘ISKASAPIO’ JUVENTUS: ‘Stara dama’ mora Sarriju isplatiti brutalnu odštetu zbog otkaza

Juventus je osvojio naslov talijanskog prvaka devetu godinu zaredom, ali je eliminiran iz Lige prvaka

Talijanski prvak Juventus smijenio je trenera Maurizia Sarrija nakon sinoćnjeg ispadanja iz Lige prvaka u osmini finala, javljaju talijanski mediji u subotu.

Juventus je osvojio naslov talijanskog prvaka devetu godinu zaredom, ali je eliminiran iz Lige prvaka sinoć u osmini finala. Prvu utakmicu osmine finala Lyon je dobio 1-0, a iako je u uzvratu Juventus s 2-1 pobijedio Olympique Lyonnais, ispao je jer je francuski klub postigao pogodak u gostima.

Jako skup otkaz

“Corriere dello Sport” i Sky su objavili da je 61-godišnji trener smijenjen što je potvrdilo višednevna nagađanja. “Maurizio Sarri je smijenjen, i to samo što nije postalo službeno”, piše “Gazzetta dello Sport” na svojim stranicama.

Isto tako talijanski mediji navode kako će Juventus morati isplatiti Sarriju nestvarnih 20 milijuna eura zbog prijevremenog raskida ugovora. Sarri je imao ugovor do 2022. godine i to na 5.5 milijuna eura godišnje, a kako mu je Juventus uručio otkaz, sada mu moraju isplatiti puni iznos i to bruto iznos, dakle 20 milijuna eura.