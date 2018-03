ĆORLUKA BEZ UVIJANJA O HRVATSKOM MENTALITETU: ‘Previše se vadimo na takve stvari. U utakmicu smo ušli uzdignuta nosa i nonšalantno’

‘Malo se previše vadimo na neke mentalitete, na to što smo putovali, što je vremenska razlika…’

Utakmicu protiv Perua hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u noći na subotu rezultatom 0-2, kritike su pljuštale sa mnogih strana, no taj je susret, barem u glavama pojedinaca, arhiviran i misli su se okrenule prema Dallasu i nadolazećoj utakmici protiv Meksika.

Ipak, u još jednom osvrtu na Peru, Vedran Ćorluka je za Sportske novosti analizirao uzrok lošeg pristupa i istog takvog rezultata.

Previše se vadimo na mentalitet

“Definitivno smo malo uzdignutog nosa ušli u tu utakmicu. Mislim da se trebamo spustiti na zemlju jer su nam momci iz Perua pokazali kako se bori, kako se ide. Oni nisu nešto pretjerano napravili u toj utakmici, ali agresivnošću su zaslužili ta dva gola i očitali nam lekciju kako se gine za svoju državu i igraju i prijateljski dvoboji”, veli Ćorluka koji ne dopušta ‘vađenje’ na mentalitet što se često spominje nakon ovakvih rezultata u takvim utakmicama.



“Malo se previše vadimo na neke mentalitete, na to što smo putovali, što je vremenska razlika… Ne, mislim da samo odigrali loše, sporo i kad smo i nešto pokušali, sreća nam je okrenula leđa jer nismo bili pravi kad smo trebali. To je jedini razlog, nema tu nikakve priče o mentalitetu ili nečemu drugome. Bili smo preopušteni, a njima je ovo bila utakmica kao da igraju Svjetsko prvenstvo. Znam to jer razgovarao sam s Farfanom prije susreta. Tako su se i postavili dok smo mi ušli nekim laganim tempom, sporim dodavanjima, općenito sporim nogometom. I to nam se na kraju vratilo.”

‘Ne možemo birati utakmice’

Ponudio je potom stup hrvatske obrane i svoje viđenje kakav bi pristup utakmicama trebao biti.

“Ma zaključak je da ne možemo birati utakmice, ni kad ćemo igrati. Dogodit će nam se, zbog ovakvog nonšalantnog pristupa, baš kad budemo htjeli biti pravi ili ćemo misliti da to upravo tada želimo, da će nam sreća okrenuti leđa. I onda u nekoj važnoj utakmici možemo biti pravi, a nećemo je dobiti.”

Slijedi Meksiko i Hrvatska u tom dvoboju u ‘šarenom’ sastavu bez Modrića, Subašića, Mandžukića, Perišića, Brozovića…

“Tko god bude igrao, mislim da tu uopće neće biti problema. Dokazalo se, ovi momci koji su ušli u zadnjih dvadesetak minuta dali su odmah živost. Ali definitivno moramo promijeniti pristup u tom drugom nastupu. Dužni smo sasvim drugačije ući u njega”, jasan je bio Ćorluka.