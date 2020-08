Teško da je imao vremena za tu ‘sačekušu’ jer je morao odraditi press konferenciju na kojoj je najavio mogućnost svog odlaska iz Intera

Nogometaši Seville rekordni šesti put pobjednici su Kupa UEFA i Europske lige nakon što su u finalu u Koelnu pobijedili Inter sa 3:2.

Bila je to sjajna utakmica posebno u prvom dijelu u kojem su pala čak četiri gola.

Strijelci za španjolski sastav bili su Luuk de Jong (12′, 33′) i Diego Carlos (74′), dok su golove za Inter zabili Romelu Lukaku (5′-11m) i Diego Godin (35′) na asistenciju hrvatskog reprezentativca Marcela Brozovića koji je igrao cijeli susret za milanski sastav.

Nemirni Conte

Kao i uvijek, nije mogao to sve mirno gledati trener Intera Antonio Conte. Nekadašnji izbornik Italije vikao je i skakao uz aut-liniju, a talijanski mediji prenose da ga je Ever Banega provocirao rekavši mu da ima smiješnu frizuru. Conte mu je na to odgovorio da će ga “sačekati nakon utakmice”.

Teško da je imao vremena za tu “sačekušu” jer je morao odraditi press konferenciju na kojoj je najavio mogućnost svog odlaska iz Intera.

“Sastat ću se s vodstvom kluba sljedećeg tjedna i odlučit ćemo o mojoj budućnosti ovdje. Nisam siguran da ću biti trener Intera i sljedeće sezone. Inter će planirati svoju budućnost sa mnom ili bez mene, vidjet ćemo”, rekao je Conte nakon utakmice.