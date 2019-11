CONTE BROZOVIĆU I EKIPI OBJASNIO KAKVO TREBA BITI NJIHOVO ‘DRUŽENJE’ S PARTNERICAMA: ‘Najbolje je da ostanu ispod nje…’

Ne govori nekadašnji talijanski izbornik bez veze. Njegov Inter ove je sezone itekako ozbiljan kandidat za naslov prvaka i konačno rušenje Juventusa s trona

Trener milanskog Intera Antonio Conte jedan je od najplaćenijih nogometnih trenera na svijetu, ali i jedan od najživopisnijih likova koje možete naći na nogometnoj sceni.

Slavni talijanski trener čuven je zbog svojih metoda. Legenda kaže da svojim igračima daje da pročitaju “Umijeće ratovanja”, a potvrdio je taj ratnički stav i u nedavnom intervjuu za francuski list L’Equipe.

“Za mene je natjecanje bitka. To za nekoga znači život, za drugoga smrt. Jako sam usredotočen na svoj posao i sve bih napravio za svoju momčad. Jednostavno sam takav i to će me vjerojatno dovesti do prijevremenog završetka karijere jer previše živim za svoj posao”, objasnio je Conte.

‘Što manje napora’

Njegove metoda rada i principi nisu baš iz udžbenika, ali su učinkoviti. Conte je objasnio kako je potrebno regulirati i seksualni život njegovih nogometaša.

“Tijekom sezone seksualni odnosi ne smiju trajati predugo. Igrači moraju raditi što manje napora, i najbolje je da ostanu ispod partnerice”, poručio je Conte svojim nogometašima u intervjuu.

Ne govori nekadašnji talijanski izbornik bez veze. Njegov Inter ove je sezone itekako ozbiljan kandidat za naslov prvaka i konačno rušenje Juventusa s trona.