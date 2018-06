Prema neslužbenim informacijama GNK Dinamo istovremeno provodi akciju organiziranog učlanjivanja putem određenih povjerenika

Dinamovi članovi i navijači nezadovoljni su ophođenjem kluba prema njima. Naime, Udruga ‘Dinamo to smo mi’ prije više od 40 dana predala je prve zahtjeve za učlanjenje GNK Dinamu i do danas navijači nisu dobili svoje članske iskaznice. Zahtjevi za učlanjanjenje su uredno popunjeni te je uplaćena članarina, no iz kluba nema nikakvih informacija kad će biti poslane članovima…

“Javljaju nam se i drugi navijači koji su prije dva mjeseca svoje zahtjeve za produljenje članstva podnijeli te platili članstvo izravno klubu da iste nisu dobili te također nemaju informacije kad će njihov zahtjev biti realiziran”, kaže predsjednik Udruge Juraj Čošić i napominje kako je do sada bilo uobičajeno da klub članske iskaznice pošalje desetak dana nakon predaje zahtjeva.

“Zastoj u učlanjivanju putem naše Udruge ili izravno u klubu vremenski se poklapa s osnivanjem ‘Dinamo to smo mi’ i sve glasnijim zahtjevima kako navijača tako i institucija za

provođenjem izbora u klubu. Pozivamo Upravu GNK Dinama da otvore vrata kluba za sve svoje navijače.”, poručuju u Udruzi. ‘Dinamo to smo mi’ podsjeća navijače da se članstvo može realizirati putem njihove Udruge koja zahtjeve i članarinu predaje klubu te putem povjerenika ili osobno u prostorijama GNK Dinamo. Godišnja članarina za punoljetne osobe iznosi 60 kuna.

“Ovim putem pozivamo sve koji dišu plavo i žele osigurati svjetliju budućnost kluba da to učine čim prije, a Udruga će se pobrinuti da ostvare svoje prava na članstvo u Udruzi građana GNK Dinamo”.