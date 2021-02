ČLANOVI DINAMA I BOYSI KRENULI U OFENZIVU: ‘Želimo znati tko su ti koji su jednoglasno odlučili da Dinamo nije pokraden od strane Mamića!’

‘Poznato je kako je toj sjednici prisustvovalo 58 od 78 Skupštinara i kako je odluka donesena jednoglasno’

Udruga članova GNK Dinamo Zagreb pod nazivom “Dinamo – to smo mi” u srijedu se ujutro oglasila priopćenjem objavljenom na svojoj Facebook stranici. Kažu da kao članovi kluba imaju pravo znati tko su imena 58 članova Skupštine kluba koji su jednoglasno odlučili da Dinamo nije oštećen radnjama Zdravka i Zorana Mamića zbog kojih su na kraju nepravomoćno osuđeni za krađu klupskih 116 milijuna kuna. Osim od Dinama, zatražili su zapisnike i od Gradskog ureda za opću upravu, ali i pomoć Povjerenika za informiranje i Pučke pravobraniteljice.

“Udruga članova Dinama “Dinamo to smo mi” predala je zahtjev Udruzi građana “GNK Dinamo” u kojem se traži da im se dostavi popis članova Skupštine Dinama koja je bila aktualna 11. prosinca 2017. godine i popis članova Skupštine Dinama koja je bila aktualna 1. ožujka 2018. godine.

Kako objašnjavaju, na tim sjednicama Skupštine Dinama je izglasana odluka kako “GNK Dinamo” nije oštećen u sudskim procesima koji se vode u Osijeku protiv Zdravka i Zorana Mamića i Damira Vrbanovića kao odgovornih osoba u Dinamu i da Dinamo ne traži imovinsko pravno obeštećenje u sudskom procesu. Odluka je izglasana, podsjećaju, iako je kasnije Županijski sud donio osuđujuću presudu za izvlačenje 112 milijuna kuna iz Dinama.

Poznato je kako je toj sjednici prisustvovalo 58 od 78 Skupštinara i kako je odluka donesena jednoglasno. Zbog te odluke sva oduzeta imovina Zdravku i Zoranu Mamiću koja se smatra nelegalno stečenom u toj pljački Dinama postaje imovina Republike Hrvatske, što jasno stoji u nepravomoćnoj presudi. Mogućnost obeštećenja Dinama od strane osuđenih je tako onemogućena, te stoga želimo znati tko je za to sve glasao. Na temelju tih popisa jasno ćemo poduzete sljedeće pravne korake kako bi zaštili interes Dinama kada sami članovi Skupštine to nisu učinili. Također, tražili smo i da nam se dostavi zapisnik s tih sjednica, ali i one sjednice Nadzornog odbora Dinama koja je prethodila toj sjednici i o kojoj je Miroslav Rožić kao predsjednik NO Dinama govorio na sjednici Skupštine 1. ožujka – objasnili su u udruzi “Dinamo to smo mi” i poručili vodstvu Dinama da se ne sakrivaju iza GDPR-a i ostalih smicalica, već jasno dostave odgovore na zahtjeve.

Isti zahtjev smo urudžbirali i u Gradski ured za opću Upravu

Poučeni skrivanjem informacija iz Uprave Dinama, isti zahtjev smo urudžbirali i u Gradski ured za opću Upravu, ali smo se obratili i Povjereniku za informiranje i Pučkom pravobranitelju kako bi od njih mogli dobiti pripadajuću zaštitu ako se u Dinamu i Gradskoj upravi ogluše na naše zahtjeve čega smo bili svjedoci nekoliko puta, pa smo morali ići na više instance – dodali su u Udruzi “Dinamo to smo mi”.

Oni su i ranije najavili kako nakon pravomoćnosti suđenja za prvi slučaj Mamiću u Osijeku o kojem je prošli tjedan održana javna sjednica na drugostupanjskom vijeću, misle odštetu sudskim putem tražiti od samih članova Skupštine Dinama. Ovim potezima jasno su naglasili krenuli u taj proces.

“Također, naši zahtjevi za usklađivanje Statuta Dinama sa Zakonom o Udrugama i dalje stoje i na nadležne institucije i dalje planiramo vršiti pritisak da se pokrenu i naprave ono što im je u opisu posla po slovu zakona”, zaključili su u Udruzi “Dinamo to smo mi, stoji u priopćenju.