CITY SRUŠIO SPURSE I OSVOJIO REKORDNI LIGA KUP: Guardiola došao do 30. trofeja u karijeri

Katalonski stručnjak osvojio ih je četiri

Nogometaši Manchester Cityja četvrtu su godinu zaredom pobjednici engleskog Liga kupa, oni su u finalu igranom u nedjelju na Wembleyu svladali Tottenham Hotspur sa 1-0 (0-0).

Pogodak za novi trofej “građana” postigao je Laporte u 82. minuti kada je bio najviši u kaznenom prostoru Tottenhama nakon ubačaja De Bruynea.

Nitko ih nije osvojio više

Za City je ovo osmi Liga kup u klupskoj povijesti, a šesti u posljendjih osam sezona.

Tottenham je ostao na četiri osvojena Liga kupa, posljednjeg je osvojio 2008., a to je bio ujedno i posljednji trofej za taj klub.

LaLiga 🏆🏆🏆

Copa del Rey 🏆🏆

Supercopa 🏆🏆🏆

UCL 🏆🏆

UEFA Super Cup 🏆🏆🏆

Bundesliga 🏆🏆🏆

DFB Pokal 🏆🏆

FIFA CWC 🏆🏆🏆

EPL 🏆🏆

FA Cup 🏆

Community Shield 🏆🏆

EFL Cup 🏆🏆🏆🏆 Pep Guardiola wins the 30th trophy of his managerial career! 👏👏#CarabaoCupFinal pic.twitter.com/K1j0LZVJjH — SofaScore (@SofaScoreINT) April 25, 2021

No side has won the EFL Cup more times than Manchester City: 🏆 1970

🏆 1976

🏆 2014

🏆 2016

🏆 2018

🏆 2019

🏆 2020

🏆 2021 Pep Guardiola is responsible for half of them. 🙌 pic.twitter.com/1gqwZfaPR7 — Squawka Football (@Squawka) April 25, 2021