CITY PRESKOČIO LIVERPOOL: United na Old Traffordu odigrao susret s pet golova

Manchester City je u subotu u 29. kolu u gostima dobio Bournemouth sa 1-0, te je privremeno izbio na prvo mjesto Premier lige, ima dva boda više od Liverpoola, koji u nedjelju u Merseyside derbiju gostuje kod Evertona. Pobjednički pogodak postigao je Riyad Mahrez u 55. minuti.

Tottenham i Arsenal odigrali 1-1

U velikom londonskom derbiju Tottenham i Arsenal su odigrali 1-1. Poveli su gosti u 16. minuti preko Aarona Ramseya, a izjednačio je Harry Kane iz jedanaesterca u 74. minuti. Bio je to njegov deveti gol u derbiju sjevernog Londona čime je preskočio Emmanuela Adebayora koji je u susretima između Tottenhama i Arsenala zabio osam golova.

U posljednjim trenucima susreta gosti su mogli i do pobjede, ali je Hugo Lloris obranio jedanaesterac Pierreu-Emericku Aubameyangu. Bio je to prvi remi Tottenhama ove sezone nakon što je do ove utakmice upisao 20 pobjeda i osam poraza.

Burnley upisao drugi poraz u pet dana

Burnley, koji je nakon Božića nanizao pet pobjeda i tri remija, upisao je drugi poraz u pet dana, kod kuće je izgubio od Crystal Palacea sa 1-3.

United bolji od Southamptona

Paul Pogba u sudačkoj nadoknadi (90+4) nije iskoristio penal, ali to nije koštalo Manchester United, koji je na Old Traffordu protiv Southamptona slavio sa 3-2. Ponovno je dvostruki strijelac za United bio je Romelu Lukaku (59, 89), kao i prije četiri dana protiv Crystal Palacea. Time je nastavljen uspješan niz u Premier ligi pod trenerskom palicom Solskjaera (10 pobjeda i 2 remija).

Večeras West Ham dočekuje Newcastle, a u nedjelju se sastaju Watford – Leicester, Fulham – Chelsea, te Everton – Liverpool.

REZULTATI:

Tottenham 1 Kane (74-pen)

Arsenal 1 Ramsey (16)

– – –

Wolverhampton 2 Jota (15), Jimenez (18)

Cardiff City 0

– – –

Manchester United 3 Pereira (53), Lukaku (59, 89)

Southampton 2 Valery (26), Ward-Prowse (75)

– – –

Burnley 1 Barnes (90)

Crystal Palace 3 Bardsley (15-ag), Batshuayi (48), Zaha (76)

– – –

Brighton 1 Andone (79)

Huddersfield 0

– – –

Bournemouth 0

Manchester City 1 Mahrez (55)