ČITAVA EUROPA BRUJI O NEVJEROJATNOJ INTEROVOJ MAŠINI ZA GOLOVE: Past ćete u nesvjest kad vidite ovo

Fantastični belgijski napadač Romelu Lukaku u srijedu je navečer u Milanu, u 1. kolu Lige prvaka protiv Borussije iz Monchengladbacha, peti je put u ovoj sezoni zabio gol i nastavio sa dobrim starim navikama. I devetu euro utakmici zaredom postigao je gol, odnosno zabio je ukupno 10 golova.

PERIŠIĆ I BROZOVIĆ S INTEROM OSVOJILI BOD PROTIV BORUSSIJE: City uvjerljivo stigao do pobjede na otvaranju LP

U 2020. godini Lukaku je za Inter i reprezentaciju kombinirano postigao 28 golova u 36 odigranih susreta. Belgijac je nezaustavljiv.

Ukupno je postigao 11 golova u posljednjih devet susreta, ako računamo i one klupske i reprezentativne.

