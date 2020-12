ČITAVA ENGLESKA BRUJI O ONOM ŠTO JE MOURINHO REKAO KLOPPU: Sukob dvojice uglednih trenera; ‘Mislio sam da se šali’

‘On mi je rekao da se ne slaže sa mnom, to je njegovo mišljenje na kraju krajeva’

Tottenham Josea Mourinha jučer je u okršaju dvije vodeće momčadi Premierlige izgubio od Liverpoola 2:1 na Anfieldu golom u 90. minuti. Nakon utakmice Mourinho i menadžer Liverpoola Jurgen Klopp imali su burnu raspravu uz teren, a u intervjuu za Amazon Prime Sport koje prenosi britanski tabloid Daily Star, jedno od prvih pitanja za Mourinha bilo je upravo o tom sukobu.

‘Rekao sam mu da je bolja momčad izgubila’

“Rekao sam mu da je bolja momčad izgubila. On mi je rekao da se ne slaže sa mnom, to je njegovo mišljenje na kraju krajeva. Između nas dvojice nema nikakvih problema”, rekao je Mourinho kojem Kloppova momčad sad bježi tri boda.

Posebni je također kazao:

“Usput, ako bih se ponašao na liniji poput njega, nemam šanse ostati tamo, suci bi me kaznili i izletio bi. To je animirano? To je animirano? Ili želite da vam pokažem kako je to izgledalo. Ja sam jednostavno drugačiji i to je to”.

Klopp: ‘Mislio sam da se šali kad mi je to rekao’

Klopp je izgledao zbunjeno kada su ga novinari BBC-ja pitali o raspravi s Mourinhom.

“Moj engleski je gori nego što sam mislio onda očito. On je sad pored mene – možda da ga pitate sami? Mislio sam da mi je rekao da je bolja momčad izgubila. Ništa o mom ponašanju na dodirnoj liniji nije bilo loše. Meni to uopće nije izgledalo tako napeto. Mourinho nije bio sretan. Rekao mi je da je bolja momčad izgubila, a ja sam mislio da se on šali. Nije se šalio i to je to.”