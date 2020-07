ČITAVA ANDALUZIJA JE NA NOGAMA ZBOG SREBRNOG VATRENOG: Sve bi dali za njega, ali postoji problem; ‘Želimo živjeti u tom gradu’

‘Moja supruga želi da ponovno budemo onako sretni kao što smo bili prije, iako nam je dobro u Barceloni’

Španjolski prvoligaš ima nekoliko želja u zamjenu za argentinskog veznjaka Évera Banegu koji odlazi u Saudijsku Arabiju, a jedna od njih je i hrvatski reprezentativac, dokapetan Vatrenih Ivan Rakitić.

Hrvat je velika klupska želja da zamijeni Banegu, ali…

Madridski dnevni sportski list AS javlja kako je Hrvat velika klupska želja da zamijeni Banegu, ali ekonomske poteškoće s bivšim igračem Seville postaju sve složenije, jer u Barceloni prima plaću daleko od one koju mu trenutno u Andaluziji mogu ponuditi. No, ono što se u Sevilli uzdaju je Rakitićeva “želja” da jednog dana ponovno obuće dres Seville, kluba za koji ga vežu brojne uspomene, grada u kojem se odlično osjećao i u kojem je upoznao ljubav svog života, sadašnju suprugu Raquel Mauri.

Sánchez Pizjuán oduvijek je bio njegov dom…

‘Jednog dana sigurno ćemo živjeti u Sevilli. Gotovo sigurno’

“Moja supruga želi da ponovno budemo onako sretni kao što smo bili prije, iako nam je dobro u Barceloni. Jednog dana sigurno ćemo živjeti u Sevilli. Gotovo sigurno. Raquel želi ponovno živjeti u gradu sa svojim ocem, majkom, sestrom, obitelji, prijateljima. Za djecu je ovo idealan grad”, kazao je svojedobno u svibnju Ivan Rakitić.

Za spomenuti kako Raketa ima važeći ugovor s Barcelonom do 2021, prenosi njegove riječi AS.