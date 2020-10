ČITAV NOGOMETNI SVIJET BRUJI O STROJU ZA GOLOVE IZ HRVATSKE: ‘Kramarić je podcijenjen, a nevjerojatan. Majstorski je zabio’

Fantastični hrvatski reprezentativni napadač Andrej Kramarić nezaustavljiv je. Jučer je u Frankfurtu Eintrachtu zabio još jedan gol u Bundesligi, ovog puta u porazu svog Hoffenheima 2:1. OVDJE pogledajte Kramarićevo remek djelo.

NEVJEROJATNI KRAMARIĆ ZABIO GOL O KOJEM ĆE SE JOŠ DUGO PRIČATI: Vatreni igra u životnoj formi, ovo je najbolji dokaz

Krama je u 18. minuti postigao prvi gol na utakmici, pogodivši same rašlje nakon njegova karakteristična “lažnjaka”. Kramariću je to bio šesti gol u prvenstvu u samo tri kola, a zabio je i dva u Kupu protiv Chemnitzera. Prema javljanju službene Bundeslige na engleskom jeziku putem svog Twitter računa kao i specijalističkog nogometnog portala koji se bavi statistikom Squawke Footballa, Kramarić je na 10 golova u posljednje 4 ligaške utakmice…

Andrej Kramarić has now scored 10 goals in his last four Bundesliga games:

Yes, you read that right! pic.twitter.com/vpSWmdjrKy

Andrej Kramaric has scored ten goals in his last four Bundesliga games 🎳💥

“On jednostavno ne može prestati zabijati”, slažu se nogometni fanovi na društvenim mrežama.

Andrej Kramaric just can't. stop. scoring.

Ima i onih koji se slažu u tome da je Hrvat podcijenjen…

Andrej Kramaric is so underrated

Kako bilo, ukupno je ove sezone Kramarić na 8 golova za Hoffenheima u svim natjecanjima. Kölnu je 19. rujna u prvom kolu Bundeslige u pobjedi Hoffenheima 2:3 zabio hat-trick, Bayernu je u pobjedi svoje momčadi 4:2 stavio dva i sad Frankfurtu. Trenutno je vodeći strijelac Bundeslige sa 6 golova…

Andrej Kramaric and Erling Haaland boasting some impressive tallies after three #BLMatchdays 😏 pic.twitter.com/mtUCwxHhL7

Njemački mediji i fanovi koji prate Bundesligu oduševljeni su onim što Vatreni pokazuje na nogometnim terenima diljem Njemačke.

Andrej Kramaric, the man that can't stop scoring in the Bundesliga ⚽️

His last three games in the competition has yielded NINE goals 🔥

Will he extend that streak against Eintracht Frankfurt? pic.twitter.com/wQw0DiiGVj

— Football Index (@FootballIndex) October 3, 2020