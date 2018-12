View this post on Instagram

⬇️ Ždrijeb kvalifikacija za EP 2020. / UEFA EURO 2020 Qualifying Draw ⬇️ ✅ Skupina E / Group E 🇭🇷 #Hrvatska / #Croatia 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 🇸🇰 Slovačka / Slovakia 🇭🇺 Mađarska / Hungary 🇦🇿 Azerbajdžan / Azerbaijan #BudiPonosan #BeProud #EURO2020 #Vatreni🔥