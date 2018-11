ĆIRO REKAO ŠTO MISLI O NAJNOVIJEM DALIĆEVOM POTEZU: ‘Sad će meni netko reći ‘što ti pričaš…”

Trener svih trenera podržao je Dalića u njegovom naumu

Legendarni hrvatski izbornik Miroslav Blažević, osvajač brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine, za SN je prokomentirao Dalićevu odluku da odsad u reprezentaciju poziva samo one igrače koji imaju redovitu minutažu u klubovima.

“Ja sam veliki pobornik Dalića, i znam da on prije nego što donese neku odluku jako puno razmišlja o tome. Ta njegova odluka je za mene logična, jer vrlo teško ćete dobiti učinak jednog igrača ako on nije u permanentnom natjecanju. Sasvim je razumljiv takav Dalićev potez, jer Hrvatska je svjetski doprvak i ne može za nju igrati bilo tko, ne može u sastavu biti igrač ako nema reference. A prije svega bi u vlastitom klubu trebao nešto napraviti i igrati standardno. Ako ne igraš u svom klubu, onda je to anomalija”, istaknuo je Ćiro Blažević.

"Nemamo pravo na kiks, oni koji ne igraju ne mogu u reprezentaciju", rekao je izbornik #Vatreni Zlatko Dalić > https://t.co/iz9JAjgqQe pic.twitter.com/vkN1fa9JY3 — HRT Sport (@HRTsport) November 20, 2018

Ne želi biti licemjeran

Ipak, Ćiro je bio iskren pa priznao da je i on imao situacija u kojima su mu igrači bez redovite minutaže u klubovima igrali u momčadi, ali isto tako misli kako su danas uvjeti u nogometu drugačiji i da to zahtjeva posebnu prilagodbu.

“Naravno, sad će meni netko reći ‘što ti pričaš, tebi je igrao Aljoša, igrao ti je Prosinečki, a nisu bili standardni’. Međutim, trenutačno su u nogometu drugačiji uvjeti. Sve je žustrije, i ako nisi atletski spreman, ne možeš odgovoriti zahtjevima suvremene igre. A ne možeš biti spreman ako ne igraš stalno. To me podsjeća na kirurga koji ne operira stalno, nego svako toliko. E, takvome ne bih išao na operaciju!”, odlučno je poručio Ćiro pa naknadno dodao:

“Igrač ne može igrati za reprezentaciju ako nije standardan igrač u svojoj ekipi, ako ulazi s klupe ili uopće ne ulazi. Ako nisi osigurao mjesto u svom klubu, nemaš što tražiti ni u reprezentaciji! Ne bih nikoga ostavljao u momčadi ako ne igra u klubu, u potpunosti podržavam takvu Dalićevu odluku.”