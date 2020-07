Mamić se nije naigrao, ali je osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998., što je drugi najveći uspjeh u povijesti našeg nogometa

Prelazak Zorana Mamića iz ureda uz aut-liniju Maksimira izazvao je ovih dana brojne kontroverze. Bad Blue Boysi jučer su i prosvjedovali zbog još jednog kontroverznog poteza Dinamova vodstva, a komentirao je za Večernji list Mamićev “angažman” i trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević.

Legendarni Ćiro u razgovoru je rekao da je Mamić trenutačno najupućeniji u zbivanja u klubu te vjerojatno u ovom trenutku najbolji izbor za klupu Dinama, no prisjetio se i njegova igračkog staža u reprezentaciji.

Mamić se nije naigrao, ali je osvojio medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998., što je drugi najveći uspjeh u povijesti našeg nogometa. Ćiro je odgovorio na pitanje zašto nije Mamić dobio veću minutažu.

‘Nisam znao da ta riječ postoji’

“A je li, bogati?! Zar da igra umjesto Štimca, umjesto Bilića… Ja nisam radio ‘ni po babi, ni po stričevima’, ja sam sve njih volio, a igrao je onaj za koga sam mislio da je najbolji”, rekao je Ćiro te se prisjetio jedne anegdote s mlađim Mamićem u reprezentaciji.

“Moj prijatelj Goca Jurić i Zoki u jednom trenutku gotovo da su morali otići tijekom SP-a! Da, oni su tada tražili razgovor sa mnom i ja od njih tada prvi put čujem tu riječ – minutaža. Poveli su sa sobom i Šimića. Kada sam vidio Darija, pitao sam ga: ‘Što ćeš ti tu?’ ‘Oni su me molili da dođem s njima’, odgovorio mi je, na što sam mu rekao da tu nema što tražiti. Dakle, Zoran mi tada kaže: ‘Minutaža’. A ja ne znam što je to, ta riječ bila je lansirana u to vrijeme. ‘A hoćete minutažu, je li?’ – kazao sam im – “Slušajte vas dvojica: ma dobit ćete svu minutažu svijeta, samo mi ne čačkajte po atmosferi!”, ispričao je Ćiro.