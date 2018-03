ĆIRO O IMENOVANJU PROSINEČKOG: ‘To je pun pogodak. Pa čovječe, on je talentiraniji trener i od Slavena Bilića’

“Prosinečki će sigurno dati satisfakciju nogometnom puku BiH jer je znalac”, ustvrdio je Blažević.

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević oduševljen je što je Nogometni savez Bosne i Hercegovine za izbornika izabrao Roberta Prosinečkog. Proslavljeni Vatreni je u četvrtak jednoglasno izabran za izbornika, pobijedivši jedinog protukandidata Amara Osima. Blažević, koji je i sam vodio reprezentaciju BiH, tvrdi da je izbor Prosinečkog pun pogodak.

“Prosinečki će sigurno dati satisfakciju nogometnom puku BiH jer je znalac, jer je moralna vertikala i što je najzanimljivije, ambiciozan j. On nikada ne bi preuzeo tu odgovornost da nije siguran da će vam svima dati satisfakciju. Prosinečki je samostalan čovjek koji zna svoj posao. Nitko mu se neće moći miješati bez obzira na stanovite deformacije ljudi koji vode savez”, rekao je popularni Ćiro za Klix.ba.

‘Najnadareniji od Vatrenih’

Ustvrdio je Blažević da je Prosinečki trenerski najtalentiraniji od cijele generacije Vatrenih koje je vodio, čak i od Slavena Bilića kojem je bio pomoćnik u hrvatskoj reprezentaciji.

“Pa čovječe, to je bez ikakve dvojbe trener s najvećim darom od svih iz one generacije Vatrenih. On i Bilić su radili zajedno i lako se mogu usporediti jer najveći rezultati koje je Bilić postigao s Hrvatskom napravljeni su dok je Prosinečki bio u stožeru”, dodao je Ćiro.