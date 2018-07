ĆIRO NEMA NAMJERU OTIĆI U RUSIJU: ‘Fino sam odje*** HNS, tom gestom želim nešto pokazati’

Hrvatska u nedjelju protiv reprezentacije Francuske igra finale Svjetskog prvenstva

Samo dva dana još dijele Hrvatsku od najveće utakmice u svojoj nogometnoj povijesti – finala Svjetskog prvenstva protiv Francuske u Moskvi. Zlatko Dalić će tako, neovisno o tome osvoji li zlato ili srebro, postati najuspješniji trener u povijesti hrvatskog nogometa.

ZLATKO DALIĆ OTKRIO KAKO JE SRUŠIO ENGLESKU: Perišić mu je na terenu itekako vratio za ono što mu je izbornik rekao prije utakmice!

Upravo je Miroslav Blažević, čovjek koji je Hrvatsku odveo do bronce 1998. u Francuskoj, čovjek kojega je Dalić nadmašio. ‘Trener svih trenera’, kako mu se tepa u Hrvatskoj, porazgovarao je sa novinarima 24sata. Ćiro je prokomentirao poziv HNS-a da dođe u Rusiju, ali je pričao i o svom turbulentnom odnosu sa Zdravkom Mamićem i činjenici da će finale Svjetskog prvenstva sa klupa voditi njegova dva bivša učenika – Didier Deschamps i Zlatko Dalić.

‘Na primjeren način sam ih odje***’

“Jutros me zvala jedna službenica saveza i na primjeren sam način ih odje***. Oni su toliko krivi da se Hrvatska podijelila i što nije otišla u vrh gdje mora biti. Ovim gestom želim pokazati da su oni krivi. Što nisu prije zvali? Ja se uvijek zatvorim u tamu svoje kože i ne dam nikom da mi pametuje. Najbolje kad sam sam. Zvali su me i da Plenković organizira zajedničko gledanje, ali ne mogu. Jednom sam gledao s prijateljima, ali samo su čekali da vide što ću ja reći, ali najbolje gledati sam”, rekao je Ćiro.

‘Čuo sam se s Mamićem’

“Čuo sam se s Mamićem, bio sam bolestan i on me jako dirnuo. To je bila abnormalna situacija da jedan takav čovjek vlada jednom institucijom neprikosnoveno. Kao i uvijek kad je čovjek gospodar, nitko ne može mu prigovoriti i to nije dobro. Ja sam njemu rekao da Čačić ne može biti izbornik, ali on me ignorirao i onda ga je postavio”, dodao je.

‘Ti Livnjaci su čudesni ljudi’

“Slučaj je htio da Deschamps bude moj igrač u Nantesu. On je pokazivao autoritet, čovjek je ambijenta. Sudbina je htjela da bude trener nakon što je postao prvak 1998. Moja dva đaka vode ekipe u finalu. S Dalićem morate imati korektan odnos. On nema kompleksa. Ti Livnjaci su čudesni ljudi”, zaključio je bivši izbornik.