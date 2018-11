ĆIRO: ‘Čitam Hemingwayeva djela, poistovjećujem se s njim jer ne mogu više še*iti, a Mamić je genijalac koji je postao ‘svećenik”

‘Rebić je razlog mog velikog optimizma za budućnost, on mora biti u ekipi. Njegova snaga penetracije, on je Bokšić broj 2!’

Miroslav Ćiro Blažević, izbornik pod kojim je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu igranom prije dvadeset godina u Francuskoj, gostovao je kod 24sata te se u razgovoru ondje osvrnuo na aktualnosti vezane uz nacionalnu momčad.

Afera medalja

Jedna od onih koja se posljednjih dana često spominje jest medalja osvojena 1998. godine koja se našla u prodaji. Ćiro na tu temu kaže:

“Sretan sam jer se pojavila afera ove medalje jer je ona uvjetovala da se ljudi prisjete onoga što je meni najdraže. Dao sam si truda da pronađem klijenta, pacijenta, ali ne zato da bi ga osudio nego da ga pokušam zakamuflirati i ne izlagati ga opasnosti diskusija na njegov račun. I ja sam bio u situaciji da prodam sve. Netko je to napravio iz neophodne potrebe jer inače sigurno ne bi. Jedan vaš uvaženi kolega je napisao: ‘ni za milijune je ne bih prodao’ , a to sam rekao samo da zabavim čitatelje. Prodao bih je! Ako nemam što jesti, prodao bih je jeftino, ali sam u dobroj situaciji pa bi bilo skupo. Sve ima svoju cijenu.”

Nema brige za budućnost

Komentirajući viđeno kroz posljednje utakmice reprezentacije Blažević nudi razlog za optimizam osvrčući se na doprinos Nikole Vlašića i Josipa Brekala:

“Dalićeva ekipa je perspektivna i tek se slaže. Hrvatsko podneblje svakodnevno daje talentiranu mladost. Kad smo vidjeli ove mlade koje je ubacio koji su apsolutno toliko nadareni da u postojećim uvjetima nogometa oni mogu lako egzistirati. Njih dvojica imaju nešto što igrači s ovih podneblja nemaju, imaju vic u igri.”

Posebnu simpatiju, pak, gaji prema Anti Rebiću kojeg je već i ranije znao nazvati najboljim napadačem svijeta.

“Moj veliki favorit i razlog mog velikog optimizma za budućnost Rebić mora biti u ekipi. Njegova snaga penetracije, on je Bokšić broj 2! Njegova snaga je izvanredna. Kramarić je isto klasa.”

S Dalićem u kontaktu

Poznato je, Dalić je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji bio u kontaktu sa Ćirom.

“Dalić me je iz Rusije zvao svaki dan. Izdiktirao mi je formaciju protiv Rusa koja mi se uopće nije dopala. I gledam ja, ona je nerazumna ili ofenzivna, ali mu nisam rekao nemoj to tako. Ništa mu nisam rekao što bi moglo vitalno utjecati na rezultat. Ja sam ga uvijek mudro pitao, a kako bi to ti? Žalostan sam što je toliko izbornika prodefiliralo nakon mene i samo me Zlatko Dalić zvao. Kad sam bio izbornik razgovarao sam s običnim ljudima na cesti, a kamoli ne s kolegama. Dobiju funkciju i onda misle kako im je funkcija pamet dala.”

Ako vas zanima što Ćiro radi u posljednje vrijeme, odgovor je:

“Moja glavna preokupacija ovih dana su Hemingwayeva djela jer se poistovjećujem s njim jer ne mogu še*iti.”

Mamić više nije agresivan

Osvrnuo se i na Zdravka Mamića, njegov doprinos Dinamu i situaciju u kojoj se neformalni vladar hrvatskog nogometa trenutno nalazi.

“Čujem se sa Zdravkom Mamićem. On je sociološki fenomen, njemu nikad nije dosadno jer se okrenuo vjeri. On se u mnogome transformirao, to nije više onaj agresivni Zdravko Mamić kojeg smo naučili vidjeti. On je postao ‘svećenik’. On je genijalac, to je adaptacija na novonastalu situaciju. Mamić je od Dinama napravio svjetski klub! Dinamo je hrvatski Real. One svlačionice, malu crkvicu na stadionu, to je sve napravio Mamić”, rekao je Blažević.