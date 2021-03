Super Chiesa! Upravo pišu na Twitteru nogometni pratitelji koji prate drugu utakmicu osmine finala Lige prvaka u Torinu između Juventusa i Porta. Federico Chiesa zabio je dva gola za Juve. Prvi u 49. minuti, kad je odlično pogodio nakon asistencije Ronalda. OVDJE pogledajte taj gol i akciju.

UŽIVO, BORUSSIA – SEVILLA; JUVENTUS – PORTO: GOOOL, Juve je poveo, drama u Torinu; Sevillu samo čudo spašava

Drugi njegov pogodak za vodstvo Stare dame 2:1 došao je u 63. Junak Federico Chiesa je skočio na odličan dug centaršut i glavom zabio pod prečku. Chiesa je direktno umiješan u 5 golova Juvea u posljednjih 6 susreta. OVDJE pogledajte taj gol.

Federico Chiesa has been directly involved in five goals in his last four games for Juventus.

⚽️ 3 goals

🅰️ 2 assists

A man in form. pic.twitter.com/FkSHsDa3AE

