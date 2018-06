CHELSEAJEV GOLMAN RAZAPEO KIKSERA KARIUSA: ‘Ukoliko je imao potres, jesu li one dvije sjajne obrane bile samo sreća?’

Dvije velike greške u finalu

Nakon Liverpoolovog poraza u finalu Lige prvaka, fokus medija bio je gotovo u potpunosti na dvije kardinalne greške njegovog vratara Lorisa Kariusa, kojima je Nijemac praktički poklonio europski naslov Madridu.

BOLNICA U BOSTONU POTVRDILA LIVERPOOLOVE SUMNJE: Je li ovo razlog Kariusovih pogrešaka u finalu LP?

Courtois nije uvjeren

Međutim, tjedan dana kasnije u javnost su izašli podaci koji su Liverpoolovog vratara iskupili u očima mnogobrojih navijača. Naime, bolnica iz Bostona u kojoj je Karius tijekom odmora (a nakon finala) odradio pretrage ustvrdila je da je vratar prije pogrešaka zadobio potres mozga, što je utjecalo na njegovu prosudbu tijekom utakmice.

Kariusov kolega, prvi vratar Chelseaja, Thibaut Courtois, nije u potpunosti uvjeren s tom argumentacijom. Belgijski reprezentativac je za britanski Football365 progovorio o toj temi.

‘To se desilo i meni, ali sam izašao iz igre’

“Slična stvar [potres mozga] dogodila se meni sa Alexisom Sanchezom, ali sam ja izašao nakon 20 minuta budući da nisam vidio loptu”, rekao je Courtois.

“Žao mi ga je zbog svega što se desilo, ali kriviti potres? Što je onda sa one dvije sjajne obrane, je li to samo sreća?”, dodao je Belgijanac.

‘Kriviti potres mozga, to mi je čudno’

“Poslije utakmice je [Loris Karius] priznao da je napravio dvije pogreške, i ljudi su to prihvatili jer takve stvari se događaju vratarima. Ali kriviti potres mozga za to, meni je to čudno.

Ali ako su tako rekli doktori iz Bostona, onda mora da je u redu”, zaključio je Chelseajev vratar.