Nogometaši Chelseaja napravili su veliki korak ka plasmanu u Ligu prvaka sljedeće sezone svladavši kao gosti izravnog konkurenta West Ham United sa 1-0 (1-0) u susretu 33. kola Premier lige. Jedini pogodak na utakmici postigao je Werner (43) nakon lijepe akcije i dodavanja Chillwella.

Četvrti Chelsea sada ima 58 bodova, tri više od petog West Ham Uniteda, a jedan manje od trećeg Leicester Cityja.

Chelsea will finish a Premier League matchday in 4th place or higher in the table for the fifth time under Thomas Tuchel (in 14 games), already more times than they managed in the 19 games under Frank Lampard (4). pic.twitter.com/r0KeHHVwRZ

— Squawka Football (@Squawka) April 24, 2021