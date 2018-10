ČETVEROSTRUKA OBRANA NEVJEROJATNOG LLORISA: Kapetan svjetskih prvaka u četiri sekunde nanizao nevjerojatne četiri reakcije

Lloris nije zaboravio braniti, a tu je i dokaz

Francuski vratar Hugo Lloris s kapetanskom je vrpcom oko ruke odveo svoju reprezentaciju do naslova svjetskog prvaka ovog ljeta u Rusiji, pritom zaustavljao i pokušaje hrvatskih nogometaša u borbi za naslov. Znao je Lloris i napraviti glupost, poput one kad je pokušao varkom riješiti se Marija Mandžukića i to platio golom, ali imao je i trenutke koje valja veličati.

Radio je Lloris gluposti i u privatnom životu, zapravo stvari koje nadilaze pojam gluposti pa je tako nedavno dobio nalog za predaju vozačke dozvole na 20 mjeseci zbog vožnje u alkoholiziranom stanju.

Ipak, Lloris nije zaboravio braniti, a sve koji su to pomislili podsjetio je nevjerojatnom četverostrukom obranom u utakmici protiv Islanda koja je odigrana u četvrtak.