ČETIRI GOLA UNATOČ LOŠIM UVJETIMA, HLADNOĆI I SNIJEGU U KRANJČEVIĆEVOJ: Luda utakmica Lokomotive i Gorice

Četiri gola viđena su u petak na zasniježenom travnjaku stadiona u Kranjčevićevoj ulici

Nogometaši Lokomotive i Gorice podijelili su bodove odigravši 2-2 (1-1) u prvoj utakmici 18. kola Prve HNL, koja je u petak u Zagrebu odigrana po zimskim uvjetima i na zasniježenom travnjaku stadiona u Kranjčevićevoj ulici.

Strijelci za Lokomotivu bili su Dejan Radonjić u 32. minuti i Luka Ivanušec u 76. minuti, dok su za goste pogotke postigli Marijan Čabraja u 43. minuti i Iyayi Atiemwen u 88. minuti.

Lokomotiva se zadržala na četvrtom mjestu

Lokomotiva se sa 31 bodom zadržala na četvrtom mjestu, a Gorica je prekinula niz od tri poraza, ali ipak ostala na petom mjestu sa 27 bodova. Vodeći Dinamo ima 42 boda, Rijeka je druga sa 33, a Osijek treći sa 31 bodom.

Unatoč lošim vremenskim uvjetima, hladnoći i snijegu koji je neprestano padao i otežavao igru, nogometaši Lokomotive i Gorice odigrali su zanimljivu i kvalitetnu utakmicu za kraj prvog dijela prvenstva.

Lokosi poveli

Nakon nekoliko obećavajućih situacija pred jednim i drugim vratima, do vodstva je stigla Lokomotiva u 32. minuti nakon dobro izvedenog kontranapada. Udarac Uzunija odbijen od jednog obrambenog igrača Gorice završio je u vratnici, a na odbijenu loptu natrčao je Radonjić i poslao loptu u mrežu za vodstvo domaće momčadi.

Gorica do izjednačenja nakon pogreške Grbića

Gosti su mogli do izjednačenja već u 36. minuti, kad je Lovrić iz slobodnog udarca pogodio gredu. Gorica je do zasluženog izjednačujućeg pogotka stigla nakon pogreške domaćeg vratara Grbića koji je izgubio loptu u svom kaznenom prostoru. Nakon dva dodavanja lopta je stigla do Čabraje koji ju je sa desetak metara poslao u mrežu.

Kahlini se lopta izmigoljila iz ruku

U drugom poluvremenu ponovno je Lokomotiva došla do prednosti. U 76. minuti Luka Ivanušec izveo je slobodan udarac s ruba kaznenog prostora. Lopta je išla po travnjaku i ravno prema vrataru Kahlini, no ovaj ju nije uspio zaustaviti i nekako mu je izmigoljila kroz ruke i završila u mreži.

Kad se činilo da će gosti doživjeti četvrti uzastopni poraz, a Lokomotiva stići do prve pobjede nakon dva remija i dva poraza, vidjeli smo najljepši potez dvoboja. U 88. minuti je Nigerijac Atiemwen namjestio loptu na dvadesetak metara, iz slobodnog udarca prebacio živi zid i neobranjivo pogodio lijevi kut Lokomotivinih vrata za konačnih 2-2.

Na stadionu u Kranjčevićevoj ulici okupilo se oko 300 gledatelja, a sudio je Goran Gabrilo iz Splita.

Strijelci: 1-0 Dejan Radonjić (32), 1-1 Marijan Čabraja (43), 2-1 Luka Ivanušec (76), 2-2 Antiemwen (88)

Prva HNL – 18. kolo

Lokomotiva – Gorica 2-2

(Radonjić 32, Ivanušec 76 / Čabraja 43, Atiemwen 88)

Preostale utakmice:

Osijek – Inter (sub, 15.00)

Slaven B. – Rijeka (sub, 17.30)

Dinamo – Hajduk (ned, 15.00)

Istra 1961 – Rudeš (ned, 17.30)