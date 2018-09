ČESTITKE LUKI DOLAZE SA SVIH STRANA SVIJETA: Na Twitteru se oglasili gotovo svi s kojima je igrao, javio se i Marin Čilić

@lukamodric10 , čestitke na velikoj nagradi – zaslužio si to svojim znanjem, radom i ovogodišnjim uspjesima. Svaka čast!@lukamodric10 , congratulations for #TheBEST award – you earned it with your skill, effort and achievements this year. Proud of you! 🏆👏🏻🇭🇷 pic.twitter.com/BLnMwngORL

— Mario Mandžukić MM17 (@MarioMandzukic9) September 24, 2018