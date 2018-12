ČELNIK UEFA-E OŠTRO OSUDIO NASTUP THOMPSONA NA DOČEKU VATRENIH: ‘Miješa se patriotizam s nacionalizmom’

“Nogomet je kot religija, le da bogove menjamo vsake deset let. Navijači so popolnoma predani, nas pa je tudi več kot vsake verske skupnosti,” je ⁦@Urss20⁩ in ⁦@Soba404⁩ (FC Inter) zabaval Aleksnder Čeferin. In odgovarjal na izzive študentov ⁦@FDVLjubljana⁩ pic.twitter.com/GrnrlByJA4

— Tomaž Ranc (@TomazRanc) December 6, 2018