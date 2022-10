Nogometaši Dinama i Red Bull Salzburga odigrali su u 4. kolu skupine E Lige prvaka bez pobjednika 1-1 (1-1), na maksimirskom stadionu.

RB Salzburg je poveo vrlo brzo, već u 12. minuti je strijelac bio Seiwald nakon pogreške Ivanušeca i brzog kontranapada kojeg su izveli gostujući igrači. No, Dinama je taj primljeni pogodak samo dodatno podignuo. Hrvatski prvak je do kraja prvog poluvremena bio mnogo bolji, napadao je i pritiskao suparnika, a do izjednačenja je došao u 40. minuti.

Strijelac je bio Ljubičić, s tim da je u svemu pomogao gostujući igrač Pavlović kojeg je lopta pogodila i pritom promijenila smjer. U nastavku nije bilo pogodaka iako su oba sastava imala nekoliko odličnih prilika za pogodak.

Uživo, izjave nakon utakmice

Prvi je pred kamere stao branič Dinama Josip Šutalo koji je dobio i priznanje za igrača utakmice.

"Mislim da smo se dobro borili. No, trebali smo možda i više u zadnjim minutama, energetski smo pali i to je bio jedan od razloga zbog kojih nismo došli do tri boda. Ništa još nije gotovo", rekao je Šutalo i dodao:

"Greške se događaju, to je normalno. Dobro smo se dignuli nakon prvog gola, to je najvažnije. Na vrijeme smo zabili, ali nedostajalo je energije u posljednjim minutama. Ništa nije izgubljeno, imamo još dvije utakmice i dat ćemo sve od sebe kako bismo došli do maksimalnog broja bodova."

