ČEKA LI NAS TO OPET PAKAO PROTIV FRANCUSKE? Dalić progovorio o velikom problemu s Vatrenima – ‘Ne možemo mi to izdržati’

Dva dana uoči novog sraza prvaka i doprvaka svijeta, izbornik Zlatko Dalić komentirao je igru protiv Švedske, a zatim je i najavio sraz s Francuskom

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju očekuje novi vrlo težak ispit u Ligi nacija. U srijedu u 20 i 45 na Maksimiru dočekuju aktualne svjetske prvake, Francuze i to mjesec dana nakon što su “Tricolori” slavili kod kuće s 4:2 i tako reprizirali ono nesretno finale SP-a 2018. godine.

Dva dana uoči novog sraza prvaka i doprvaka svijeta, izbornik Zlatko Dalić dao je izjavu za HRT-ovu emisiju Stadion u kojoj je prvo komentirao igru protiv Švedske, a zatim je i najavio sraz s Francuskom.

Loše poluvrijeme sa Švedskom

“Najvažnija su bila tri boda koja smo mi osvojili. Gledao sam snimku utakmice, igrali smo dobro sat vremena, kao što sam ranije rekao, kasnije smo imali pad u igri koji su Šveđani iskoristili, ali najvažnija su tri boda. Imali smo problema u fazi obrane, više nismo bili dovoljno agresivni, nismo imali presing kao u prvom poluvremenu, ali bilo je teško očekivati da ćemo moći raditi presing cijelu utakmicu. S te strane moram biti zadovoljan s tri boda i okrenuti se Francuzima”, rekao je Dalić.

Zašto je Hrvatska onako pala u drugom poluvremenu?

“Dečki su bili i malo umorni, ovo je bila druga utakmica u par dana, imali su prije toga prvenstvo, malo i teren, visoki ritam, pogotovo tih prvih 60 minuta, jako agresivno, visoki presing, puno trčanja i malo su pali. Kasnije smo to malo iskorigirali, uveli Bradarića i Kramarića u igru, bilo je kvalitetnije i bolje i s te strane moram biti zadovoljan, ali i tražiti rješenja koja će nam pomoći da tako više ne bude”, objasnio je izbornik.

Teško će izdržati ritam

Tko ima problema s ozljedama?

“Barišić je sad dobro, nismo htjeli s njim riskirati, preskočio je te dvije utakmice, ali sad je u potpunosti spreman i bit će spreman za Francuze. Što se Kramarića tiče, on ima taj problem koji osjeća, koji ga muči i to je ono što sve nas muči. Nismo uspjeli da odigra obje utakmice, vidjet ćemo za Francuze što će biti. Nisam ga mislio staviti ni protiv Švedske, ali kad je rezultat bio 1:1, išli smo na pobjedu, uveo sam ga, on je zabio i u ovom trenutku je možda naš igrač u najboljoj formi, golgeterskoj, ali neću ulaziti u rizik, ako on neće moći igrati, nećemo riskirati protiv Francuza. Trebamo ga čuvati za kasnije, a i da se u klub vrati zdrav”, rekao je Dalić.

Što je spremio za Francuze, hoće li moći izdržati igrači…

“Naravno da ne možemo ispratiti taj ritam s istom ekipom, bit će težak teren, a moramo paziti i na igrače. U sedam dana tri utakmice je zahtjevno. Pokušat ćemo najbolje, ali rezultat ne smije patiti, moramo tražiti pobjedu protiv Francuza. Bili smo bolji od njih i u finalu SP-a i u Ligi nacija, ali smo ipak izgubili 4:2. Oni su ekipa koja te kazni za svaku pogrešku i moramo biti oprezni”, zaključio je.