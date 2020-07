ČEKA LI HAJDUK NOVA SMJENA? Uskoro odluka o tome hoće li Brbić preživjeti ljeto u predsjedničkoj fotelji

Nadzorni odbor odluku će objaviti na konferenciji za medije u 17:30

Nadzorni odbor Hajduka danas posljepodne objavit će odluku o prihvaćanju ostavke predsjednika Marina Brbića. Brbić je svoju ostavku podnio nakon utakmice protiv Dinama na Maksimiru u kojoj je Hajduk slavio s 3:2.

No naglasio je kako osjeća odgovornost jer klub nije ispunio ono što je on obećao uoći sezone, a to je osvajajnje drugog mjesta i kvalifikacije za Ligu prvaka.

“Podnosim ostavku na mjesto predsjednika Uprave HNK Hajduk. To je moja moralna obveza jer nismo uspjeli ostvariti obećani rezultatski cilj u ovoj sezoni, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka” rekao je predsjednik Brbić još u ponedjeljak te istaknuo:

“Klub neću napustiti odmah već kada se steknu uvjeti za to, jer iz odgovornosti prema Hajduku ne smijem i ne želim dopustiti da bude obezglavljen, imajući u vidu važnost održavanja stabilnosti poslovanja i funkcioniranja Kluba.”

Nadzorni odbor odluku će objaviti na konferenciji za medije u 17:30.