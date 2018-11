CAVANI OTKRIO NEMIR U SVLAČIONICI PSG-A: Urugvajac ogorčeno poručuje da se tako ne može nastaviti, pričao i o Modriću

Da odnosi PSG-ovih zvijezda nisu bajni i nije neka tajna, no…

Bivši francuski nogometni reprezentativac Christophe Dugarry razgovarao je s napadačem PSG-a Edinsonom Cavanijem za potrebe svoje emisije koju emitira Radio Montecarlo, pri čemu je naglasak stavljen na odnose napadača u momčadi koji su sve samo ne bajni.

Uvjerljivo najbolja momčad francuskog prvenstva iza vrhunskih individualaca i njihovih mogućnosti skriva probleme o kojima se redovito piše. Tako je primjerice sredinom prošlog mjeseca statistika potvrdila da među njima ne vlada ljubav, a da se kao trinaesto prase pritom može osjećati Urugvajac Cavani, najbolji strijelac (179 golova) u povijesti Paris Saint-Germaina.

‘Ovako dalje ne ide’

Neumoljive brojke su nakon utakmice devetog kola Ligue 1 kazivale da Neymar 25 posto od ukupnog broja lopti koje podijeli usmjerava prema Mbappeu koji je još darežljiviji kad vidi brazilskog suigrača. Ukupno 31 posto svojih lopti daje njemu. Kada je Cavani u pitanju obojica su mnogo škrtiji pa Mbappe Urugvajcu daje tek 5 posto lopti, što je simbolična brojka, a još je više poražavajuća ona koja je kazivala da samo 0,5 posto Neymarovih dodavanja idu u Cavanijevom smjeru. Da situacija nije idealna potvrđuje i sam Cavani.

“Imamo trojicu napadača čija je kvaliteta važna za momčad i sasvim je prirodna da sva trojica želimo zabijati golove. Uloga trenera je ukomponirati svoje igrače i u obrani i u napadu, a Thomas Tuchel s nama o tome i povremeno razgovara. Mislim da to nije lako i mislim da ni njemu nije lako. Kvalitete moramo usmjeriti u dobro momčadi. Čim to shvatimo počet ćemo raditi velike stvari, ovako ne može dalje”, prenosi As Cavanijeve riječi koji je prognozirao i ishod utrke za nagradom Ballon d’Or.

‘Modrić je sjajan, ali…’

“Po meni bi ona trebala pripasti francuskom nogometašu, nekom između trojca kojeg čine Raphael Varane, Antoine Griezmann i Kylian Mbappe. Luka Modrić? Imao je sjajnu sezonu, ali Varane je osvojio i Ligu prvaka i Svjetsko prvenstvo. Modrić je u Rusiji bio finalist i iza njega su velike stvari u sezoni, ali Varane nagradu zaslužuje više.”