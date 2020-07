ČAK DESET DUGIH GODINA MAN. UNITED JE ČEKAO NA OVO: Je li moguće da su Crveni vragovi spremni za napad na titulu?

United još od zime igra fantastično, od siječnja ne znaju za poraz u ligi i iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje

U 33. kolu Premier lige nogometaši Manchester Uniteda u subotu su upisali treću pobjedu u nizu, a nakon korona-pauze napokon je i Leicester uspio uzeti tri boda. Manchester United je na Old Traffordu svladao Bournemouth s 5-2, te se je privremeno probio na četvrto mjesto, ima bod više od Chelseaja, koji kasnije dočekuje Watford.

Gosti su poveli u 15. minuti zahvaljujući odličnom potezu Juniora Stanislasa, koji je uz korner liniju kroz noge proturio loptu najskupljem stoperu na svijetu Harryju Maguireu te skoro iz mrtvog kuta poentirao.

No, brzo je uslijedio preokret i do poluvremena Manchester United je postigao tri pogotka. Prvo je mrežu zatresao 18-godišnji Mason Greenwood (29), potom Marcus Rashford iz penala (35), te Anthony Martial (45+2) prekrasnim udarcem sa 18 metara. Gosti su nakratko vratili neizvjesnost kada je Joshua King u 49. minuti iz penala smanjio zaostatak na 2-3. No, nada je kratko trajala. Greenwood u 54. minuti drugim pogotkom povisuje na 4-2, a Bruno Fernandes u 59. pogađa iz slobodnog udarca za konačnih 5-2.

Vraća se ‘stari’ United?

E sada, svakako vrijedi spomenuti kako je po prvi put nakon dugih, a za navijače Uniteda predugih, deset godina United ponovo dobio dvojicu igrača koji su u istoj sezoni uspjeli zabiti 20 golova. Riječ je o Martialu i Rashfordu, a obojica su jubilarne golove postigli baš na ovoj utakmici. Prije njih je to uspjelo Berbatovu i Chicharitu prije deset godina. United još od zime igra fantastično, od siječnja ne znaju za poraz u ligi i iz utakmice u utakmicu izgledaju sve bolje. Možda je još zaista rano govoriti, ali tko zna, možda već sljedeće sezone budu u prilici napasti prvo mjesto.

Inače, Leicester se učvrstio na trećem mjestu, kod kuće je dobio Crystal Palace sa 3-0, uz dva pogotka Jamieja Vardyja (77, 90+4) i jedan Kelechi Iheanacha (49).

U prvom susretu dana Brighton je pobjedom 1-0 u gostima kod zadnjeg Norwicha napravio veliki korak ka opstanku, a pobjednički gol zabio je belgijski veznjak Leandro Trossard u 25. minuti.

Večeras se još sastaju Wolverhampton – Arsenal, te Chelsea – Watford.