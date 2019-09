ČAČIĆ POLUDIO NA LOVRENA: ‘Reprezentacija nije ničija prćija, neću trpjeti neposluh’

Umjesto da dobije uvid u stanje svojih nogometaša i isproba taktiku i sustave koje će koristiti na Europskom prvenstvu u Francuskoj, izbornik hrvatske reprezentacije Ante Čačić iz nedavnih je prijateljskih utakmica protiv Izraela i Mađarske izvukao samo – skandal.

Prema pisanju Sportskih novosti, Čačić je ljutit na Dejana Lovrena koji je navodno samoinicijativno prekinuo zagrijavanje tijekom drugog poluvremena utakmice u Budimpešti (1-1) i sjeo na klupu. U igru nije ušao, baš kao ni Alen Halilović koji, također, nije bio sretan izbornikovom odlukom. Posebno kad se uzme u obzir da je Čačić u Mađarskoj imao na raspolaganju samo 16 igrača, od čega tri golmana. Nepromišljeno Lovrenovo ponašanje Čačić, kako sam kaže, nema namjeru tolerirati.

‘Srna za primjer’

“Nitko neće biti ispred reprezentacije. Nitko. Nijedan pojedinac. Zar vi stvarno mislite da Lovren treba odlučivati o tome koliko će se zagrijavati? Ili je to odluka nekoga drugoga? Lovren nije odbio ući u utakmicu jer nije ni pozvan”, prenose Čačićeve riječi Sportske novosti.

“Morate znati da se od iste 46. minute počeo zagrijavati Darijo Srna koji ima 129 nastupa za A-reprezentaciju i kapetan je. On je ušao kad je ušao, to sve govori. Srna je svojim primjerom pokazao kako se treba odnositi prema nacionalnoj vrsti. Reprezentacija nije ničija prćija, to sam kazao istog dana kad sam inauguriran. I vrijedi za sve, i izbornike i igrače. Jesam li bio dovoljno jasan?”

‘Lovren se udaljio od reprezentacije’

Dodao je Čačić da ne može igrač odlučivati o tome koliko će se zagrijavati.

“Nikad u klubovima u kojima sam radio nisam trpio ničiji javašluk, neposluh ni stavljanje u prvi plan. U reprezentaciji pogotovo. Niti ću to tolerirati. Lovren se svojim postupkom definitivno udaljio od reprezentacije”, zaključio je izbornik.