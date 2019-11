BURIĆ SE OSVRNUO NA ‘PRODIKE’ TORCIDE PA KOMENTIRAO SVOJ STATUS U KLUBU: ‘Oni će odlučiti…’

Torcida nije bila blaga prema igračima Hajduka nakon utakmice. Letjele su s tribina svakakve uvrede

U utakmici 14. kola Prve HNL u Velikoj Gorici su nogometaši Gorice pobijedili Hajduka s 2:1.

Gorica se još jednom pokazala “crna mačka” za Splićane jer su ih svladali i u prvenstvu i to s istovjetnih 2:1 kao i u kup-utakmici prije samo tri dana. Hajduk protiv Gorice ima samo jednu pobjedu u sedam međusobnih dvoboja.

Susret je na konferenciji za medije nakon utakmice prokomentirao trener Hajduka Damir Burić.

“Moramo iz ove utakmice izvući pouke, previše ponavljamo pogreške. Gorica nam je iz jednostavne situacije došla u vodstvo, a u drugom poluvremenu su bile otvorene sve opcije. U drugom poluvremenu su nam zabili iz prekida kakvog smo i mi imali. Mi iz prve utakmice nismo ništa naučili, radili smo iste greške i to nas je koštalo.Sad protiv Osijeka kući moramo pokazati da smo dobra i jaka momčad. To lice s domaćih utakmica moramo prenijeti vani s više hrabrosti i pameti.”, rekao je trener Hajduka.

‘Prodike’ Torcide

Burić je prokomentirao i svoj status u Hajduku nakon drugog uzastopnog poraza.

“Za to su zaduženi sportski direktor i predsjednik, oni će odlučiti hoćemo li se sastajati ili nećemo”, rekao je kratko trener Hajduka.

Torcida nije bila blaga prema igračima Hajduka nakon utakmice. Letjele su s tribina svakakve uvrede

“Momci su razočarani bez obzira bilo prodika od Torcide ili ne. Vidjeli smo kako ovo izgleda, moramo učiti iz naših utakmica, moramo se naučiti utakmice koje idu na neriješeno okretati u svoju korist”. zaključio je Burić.

‘Skidam kapu igračima’

“Bilo je teško, gledali smo dobru utakmicu, punu tempa i dinamike, duela, sve ono što treba u europskoj utakmici. Stvorili smo puno više prilika nego u srijedu. Malo nas je i nagradilo, Hajduk je u početku imao zicer iz fenomenalne akcije nakon koje sam i ja zapljeskao. Nisam znao da će Lovrić pucati iz one situacije, što taj dečko radi, to je nemoguće. Hajduk se nakon toga nametnuo u sredini, izjednačio zasluženo. Mislim da smo energetski bili bolji od Hajduka, puno više prilika stvorili i na kraju pobijedili. U sedam dana tri teške utakmice, ne pamtim kad je netko u HNL-u to izvukao s tri pobjede. Moram čestitati svojim igračima, naklon do poda”, rekao je nakon utakmice trener Gorice Sergej Jakirović.