BURIĆ OTKRIO BOLNU ISTINU O HAJDUKU: O ovom se na Poljudu (ne)priča; Komentirao i današnju ‘uvredu’ koja je naljutila sve u Splitu

Damir Burić izašao pred novinare u Splitu uoči Osijeka na Poljudu

Jasno je da Hajduk ima limitiranu momčad, kao i trenera. No, svejedno Torcida bijesni na Damira Burića zbog izgubljenih bodova na gostovanjima i defenzivnoj igri, u sezoni u kojoj su Bijeli ipak konkurentniji Dinamu nego prijašnjih godina. Burić je nakon dva uzastopna poraza protiv Gorice pod velikim pritiskom, a pitanje o otkazu nije mogao izbjeći niti na današnjoj presici na Poljudu uoči derbija s Osjekom…

Prvi od tri teška protivnika

Bit će to prvi u nizu od tri teška protivnika, jer nakon tog dvoboja Bijeli igraju s Dinamom u Zagrebu, a potom 30.11. dočekuju Rijeku…

“Koncetriran sam samo na ono što je u mojoj domeni, znači na rad, što mi je iznimni gušt. Ja mislim da je momčad dobro reagirala i da će dobro reagirat. Naš jedini cilj je pobijediti tu utakmicu u nedjelju i ja ne mogu kazat kako ćemo pobijediti. Ja sam želim tu pobjedu, momčad želi tu pobjedu i dat ćemo sve od sebe, vjerujte mi, dat ćemo sve od sebe da izađemo kao pobjedinici, i to je to. U ovom trenutku mi pravog napadača nemamo, imamo krilne igrače koji pokušavaju neke stvari zatvoriti. U slučaju da se dogodi ozljeda kao Jradiju protiv Gorice ili Eduoku, onda imamo malo opcija. Igrači kao što je Stanko Jurić ili Hamza su odigrali dobro. Glupo se opravdavati, krpamo se s onim što imamo. Bulos je stigao od prvog dana, on nama nije pojačanje, moramo naći opcije koje imamo. “, rekao je Burić na presici i dodao:

“Ovaj tjedan je bio jako težak. Puno smo pričali, analizirali. Nadam se da smo se skupili nakon ove dvije utakmice, imamo veće mogućnosti što se tiče igrača. Mislim da smo u stanju izvesti sastav koji je u stanju pobijediti Osijek. Nema Posavca, Bulosa i Josipa Bašića. Svi ostali su tu”.

Burić se dotaknuo atmosfere u svlačionici Hajduka…

‘Razočarani smo’

“Razočarani smo, kada vidiš neke scene… Morali smo te situacije prožvakati, ali osjetio sam na treningu da momci žele ovu pobjedu. Svakodnevni rad mi je satisfakcija”.

Pobjeda bi donijela čvrsto drugo mjesto, a poraz bi Buriću mogao donijeti otkaz.

“Ja se koncetriram samo na ono što je u mojoj domeni. Samo želim pobjedu u nedjelju, momčad to želi. Dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo.

Strahuje li od najgoreg scenarija u slučaju poraza protiv Osijeka?

Trener Osijeka traži pobjedu u “atmosferi linča”? Upravo je ta izjava stratega Osijeka Ivice Kuleševića uzburkala duhove u Splitu…

Trener Osijeka rekao da mu nedostaje obiteljska atmosfera na tribinama

“Svaka momčad vidi svoju šansu. Sigurno će biti zanimljiva utakmica i neće završiti 0:0”.

Trener Osijeka je rekao da mu nedostaje obiteljska atmosfera na tribinama, a Burić je na to rekao:

“Taj komentar ja nisam pročitao. Svaka momčad koja dođe kod nas osjeti što je ambijent i ljepota igre. Igra se u pravom nogometnom ambijentu, svakome je doživljaj doći na Poljud i svi odigraju bolju utakmicu jer ih povuče atmosfera. Mi smo što se tiče toga prava nogometna publika. Kod nas doći igrati i uživati u igri je užitak svakome. Ne bih želio da Osijek uživa u igri, ali volio bih da oni koji dođu uživaju u atmosferi.”

Dojam je da je dio igrača u posljednje vrijeme podbacio. Kako onda Burić donosi odluku tko igrati a tko ne?

“Svakodnevni trening i rad te utakmice ti daju odluke. Mislim da znam na koje igrače mislite. Ti igrači dolaze u dobre situacije, to je pokazatelj određene kvalitete”, izjavio je Damir Burić.