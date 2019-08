BURIĆ I HAJDUK MORAJU SE PROTIV GORICE VRATITI POBJEDAMA: Otkrio je koje probleme Hajduk treba riješiti

Damir Burić uvijek je isticao da se Hajduk traba izgrađivati na domaćim talentima. Otkrio je i tko ga je naviše impresionirao

Novo kolo Prve HNL donosi nove izazove za Damira Burića i njegove hajdukovce. U prošlom kolu propustili su zasjesti na prvu poziciju izgubivši od očajnog Slaven Belupa. Povratak na pravi put tražit će protiv Gorice.

“Puno smo razgovarali ovaj tjedan, imali smo dosta stvari za analizu. Naša bijela linija koja se vuče posljednjih nekoliko utakmica da stvaramo dosta šansi, ali je manjak što ne zabijamo golove. Protiv Belupa imali smo nekoliko odličnih situacija, upravo smo na tome radili. Bilo je nesretnih okolnosti, ali krećemo od nas i stvari koje možemo napraviti bolje. Razočarani smo, ovaj je tjedan za nas bio jako dug. Poraz se dogodio, a ne znamo ni sami kako. Htjeli smo da je utakmica s Goricom i ranije od nedjelje kako bismo što prije pokazali pravo lice”, rekao je Burić na konferenciji za medije koja se održala danas.

Vušković umjesto Simića

“Prošle sezone Gorica nije pobijeđena, to govori kako se radi o kvalitetnom protivniku. Svoj plan imamo, totalno se fokusiramo na nas. Naša je želja pokazati ono što znamo i biti dominantni kao u prijašnjim utakmicama. Ako tako bude u nedjelju, veselim se. Imaju više igrača koji su u napadačkoj liniji jako opasni. Lovrić, Ndiaye, Miya. Jako su brzi igrači, moramo biti oprezni, mislim da ćemo na to biti spremni”, rekao je trener Hajduka.

“Jako sam zadovoljan s Marijom Vuškovićem. Trebamo uzeti u obzir da je rođen u studenom 2001. godine i kada to znaš i vidiš što radi na terenu, kažeš “vau”. Veliki je talent, ali moramo biti oprezni, želimo mu dati prostor i sigurnost. Bit ćemo uz njega kada bude spreman to je to. Rekao sam mu da to može biti i u nedjelju, da mora biti spreman na to”, rekao je Burić.

Nakon šokantnog ispadanja u pretkolu Europske lige Burić je u Hajduk donio novu igračku filozofiju i to se moglo vidjeti kroz prve utakmice u ovoj sezoni. Naravno, ako izuzmemo ovaj poraz u posljednjem kolu.

“Kad malo bolje pogledati i analizirate utakmice, vidjet ćete da smo protiv Lokomotive iz presinga zabili gol. Opasni smo po pitanju okomitih akcija u dubinu, to su svi vidjeli, mogu vidjeti školski izvedene akcije. Naša akcija nije samo presing, ne volimo igrati previše u širinu, cilj je gol. Kratkim, brzim putem doći do gola. U Koprivnici je bilo dosta situacija za to. Kada ih ne iskoristite, trebate uzeti dozu kritike, ja ju uzimam. Ako ćemo biti objektivni, ako zabijemo dva-tri gola, onda i možemo primiti dva. Na kraju sve leži na nama. Mirne glave i vruća srca donijeti pravu odluku u prvom trenutku.”

Primorac veliko pojačanje

“Sve su vodeće momčadi igrale sa sličnim protivnicima i svi su imali određene probleme. Prvenstvo je jako zanimljivo, nema ekipe kao što je prošle sezone bio Rudeš. S te strane naša igra može biti jako promjenjiva. Kada smo protiv Belupa ostali s igračem manje, to nitko nije primijetio, no nismo uspjeli kreirati opasne situacije. Postoje stvari na koje moramo pripaziti.”

Boro Primorac stigao je na čelo Akademije i bit će veliko pojačanje za Hajduk jer ima dugogodišne iskustvo kod Arsenea Wengera

“Lijepa vijest za sve igrače Hajduka, vratila se legenda kluba. Bio je godinama suradnik jednog od najvećih trenera Arsenea Wengera. Njegovo iskustvo i znanje za Hajduk bogatstvo je koje se treba iskoristiti na pravi način. Puno mu sreće želim, svi smo sretni što je tu”, dodao je Burić.