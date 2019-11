BRUTALNO UBIJEN VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA: Tko je zloglasni Grobar Kića, Osuđen na 30 godina zatvora, a sada likvidiran hicima u glavu?

Kića je brutalno likvidiran s dva metka u glavu

U petak u večernjim satima u beogradskom naselju Šumice, na jednoj benziskoj postaji, brutalno je ubijen 37-godišnji vođa navijača beogradskog Partizana, Ljubomir Marković – Kića, prenosi Kurir.

Kića je brutalno likvidiran s dva metka u glavu, premda je na njega ispaljeno čak osam metaka te je i kod njega pronaženo vatreno oružje. Zbog ubojstva je za sada blokoran dobar dio grada, a policija detaljno istražuje što se točno dogodilo, dok su počinitelji i dalje u bijegu.

Markovića su napadači presreli ranije, a on je pokušavao pobjeći do obližnje benzinske, no tamo ga je jedan od njih presreo i ispalio mu hice u glavu. Očevici, prenosi Blic, tvrde kako je vrlo brzo nakon ubojstva pored mjesta nesreće projurio crni automobil marke BMW.

Osuđen na 30 godina

A tko je bio zloglasni Marković? Kića je, prema pisanju Kurira, bio vrlo cijenjen u navijačkom svijetu i jedan od vođa notorne grupe Grobara zvane Alkatraz. Bio je vrlo aktivan na južnoj tribini Partizanova stadiona, ali ima Kića i mračnu prošlost. Naime, Marković je bio osuđen na 30 godina zatvora zbog ubojstva fransukog navijača Bricea Tatona 2009. godine, ali kazna mu je svojevremeno prepolovljena i ove je godine izašao iz zatvora u Mitrovici.

Čim je izašao iz zatvora, piše Kurir, Kića se ponovo aktivirao na tribini. Ističu Srbi i kako je nekada bio nerazdvojan prijatelj s još jednim zloglasnim i nadaleko poznatim Grobarom, vođom podskupine Partizanovci, Milošem Radisavljevićem – Kimijem, ali kako su se ovi odvojili od Alkatraza, vjerojatno je i prijateljstvo puklo.