BRUTALNIM KOMENTAROM RASTURIO MAMIĆA NA PROSTE FAKTORE: Srušio iz temelja smiješnu priču koja se danas pojavila u medijima

‘Degutantno je uz sve ljude koji su tu borbu od početka iznijeli na svojim plećima, da se taj lik skriven od zakona, valjda silno željan medijske pažnje, gura kao veliki borac za Dinamo’

Danas će Dinamo putem klupskih kanala objaviti kratki film u kojemu Zdravko Mamić otkriva pozadinu povratka imena, onome što joj je prethodilo, kako je tekla borba, te kako je priča završila. Sportske novosti u petak su na svom web izdanju donijele, kako to same pišu, neke dijelove sjećanja nepravomoćno osuđenog bjegunca od hrvatskog pravosuđa zbog nezakonitog izvlačenje novca iz Dinama, na zbivanja od sredine devedesetih pa do 14. veljače 2000.

ZNATE LI ŠTO SE SVE DOGAĐALO U VUKOVARU KAD JE DINAMO IGRAO PRVU UTAKMICU NAKON POVRATKA IMENA? Bio je kaos i na ulici i na tribinama

Skrenuta pozornost na na lik i (ne)djelo Zdravka Mamića

Tako se dogodilo da, na ovaj veliki dan za sve BBB-ovce i dinamovce, za sve one koji su podmetnuli svoja leđa tadašnjem represivnom sistemu, pozornost je skrenuta na lik i (ne)djelo čovjeka koji je u Hrvatskoj utjelovljenje svega lošeg u nogometu i sustavu ove napaćene zemlje, odnosno ispada da je on zaslužan za vraćanje imena Dinamo, a ne navijači, ispada da je Zdravko bio veliki borac za povratak svetog imena…

Thomas Bauer nekad je bio viđeniji Bad Blue Boys, danas će za sebe kazati kako više nije aktivan, kako je u navijačkoj mirovini, iako još uvijek ode na utakmicu i pokoje gostovanje s ekipom. U potpunosti je posvećen svojoj uspješnoj agenciji za Odnose s javnošću koju vodi s prijateljem, inače također bivšim aktivnim navijačem.

KUDA IDE HRVATSKI NOGOMET? Osuđeni bjegunac moralizira iz Međugorja preko svog frenda

‘Svojim je malignim utjecajem 1994. doveo do uništenja i gašenja BBB Fan Cluba’

No, iako više ne voli iskakati iz paštete i komentirati navijačko-nogometna pitanja, nije mogao prijeći preko ove klimave priče o Zdravku Mamiću i njegovoj ulogi (?!) u povratku Dinama… Njegovu objavu na Facebooku prenosimo u cjelosti:

“Zdravko Mamić ne da se nije borio za ime Dinamo nego je, posebno u razdoblju kada ga je s Ćirom privatizirao, aktivno nagovarao ljude da navijaju za Croatiju ili da barem budu neutralni pa navijaju ‘Plavi, plavi. Također, svojim je malignim utjecajem 1994. doveo do uništenja i gašenja BBB Fan Cluba kao organizirane navijačke udruge čime je borbi za ime nanio nepopravljivu štetu.

LEGENDARNI ZAJEC PRISJETIO SE SJEDNICE KOJA JE VRATILA ‘SVETO IME’; Izašao je pred navijače i uzviknuo: ‘Imamo Dinamo!’

‘Zdravko je bio svjestan da je Croatia kao ime neodrživo jer su navijači htjeli Dinamo’

Naravno, kao ulično pametan tip bio je Zdravko svjestan da je Croatia kao ime neodrživo jer su navijači htjeli Dinamo, možda je nekad nekom i dometnuo da bi to bilo bolje rješenje. Ali njemu je uvijek na prvom mjestu bio vlastiti interes tako da nema smisla danas baš tako ružno iskrivljavati povijest i kititi se tuđim zaslugama. Pristao bi Zdravko i da se klub zove Mrtvi Četnik, samo da on ima svoje prste na njemu.

Nakon toga se valjda bavio Česmom i privatizacijskim shemama, pa je malo bio veliki navijač Osijeka, pa je i to propalo, pa se naravno, kada je svaka budala znala da će se ime vratiti, pokušao ugurat u pobjednički vlak, primarno s ciljem ulaska u klub. Osim toga nije bilo baš isto boriti se za ime Dinamo početkom i krajem 90-ih. Tada je bio slizan i sa Stipom Mesićem što je kasnije pokušao sakrit izigravajući velikog domoljuba. Ali mali je ovo grad, sve se zna.

‘Postoje mnogi svjedoci vremena koji će reći drugačije, reći istinu’

Degutantno je uz sve ljude koji su tu borbu od početka iznijeli na svojim plećima, da se taj lik skriven od zakona, valjda silno željan medijske pažnje, gura kao veliki borac za Dinamo. Postoje mnogi svjedoci vremena koji će reći drugačije, reći istinu. I ja sam jedan od njih”, stoji u objavi Thomasa Bauera na Facebooku.

Kao što su to Bad Blue Boysi jednom prigodom na gostovanju u Osijeku, u sezoni 2013./2014. porukom istaknuli: “Svi su krivi, samo je Mamić zaslužan”…