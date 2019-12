BRUNO PETKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Bilo je puno teških trenutaka kad sam morao istrpiti dosta stvari koje su bile nepravedne’

‘Ne treba previše razmišljati o ružnim stvarima, odnosno o stvarima koje su iza tebe’

Posljednjih dana Bruno Petković (25) u fokusu je medija. Ništa čudno, ako se uzme u obzir da Petko briljira. Sjajno se predstavio igrajući za hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Trnavi protiv Slovačke, pa je nakon toga potpisao novi produljeni ugovor s Dinamom.

Pod trenerskom paskom Nenada Bjelice nevjerojatno je napredovao, postao je jedan od krucijalnih igrača plavih. Kad bi se u Hrvatskoj birao igrač koji je najviše napredovao u posljednjih godinu dana, onda bi izbor pao upravo na njega. Na njega i Mislava Oršića. Dva dinamovca koja rasturaju i koje su, uz Danija Olma, centralne figure hrvatskog nogometa?

Teško vrijeme je iza Petkovića

Nije loše, moramo priznati… Podatak je s kojim se itekako u Dinamu mogu i trebaju hvaliti. No, iza Brune teško je vrijeme, teška životna priča koja ga je ojačala. Jer, znate kako se kaže, što te ne slomi, to te – ojača! Petković je u Italiju otišao prije sedam godina, promijenio je puno klubova druge i treće lige, stigao i do Serije A i Bologne, ali u Dinamu je proigrao jako dobro, najbolje ikad…

Da, nije mu bilo idealno u Italiji. Naučio je, doduše, perfektno talijanski. Sinoć u mix zoni nakon Dinamovog razvaljivanja “Kraljice provincijskih klubova”, pod maksimirskim jugom za vrijeme davanja izjava talijanskim novinarima, uvjerili smo se osobno u to. Njegov prijatelj i naš kolega iz jednog poznatog dnevnog lista kazao nam je kako to čak nije pravi talijanski nego neki “sicilijanski”… Kao još je teže za naučiti…

Nama sve isto zvuči, mislimo si. Kad je završio s davanjem izjava Talijanima, izdvojio je nekoliko minuta i samo za Net.hr dao kratki intervju:

“Ma ne razmišljam previše o tome što mi se sve izdogađalo, pa niti u ovako lijepim trenucima. Ne treba previše razmišljati o ružnim stvarima, odnosno o stvarima koje su iza tebe. No, moram biti iskren i kazati kako sam imao svoju refleksiju o svim lošim stvarima koje su mi se dogodile u prošlosti i pokušao sam izvući najviše i najbolje iz toga. Mislim da sam u tome uspio, evo možete zaključiti i sami donijeti sud kako igram, tj kako cijela momčad igra”, kazao nam je Bruno Petković i nastavio:

‘Ne vraćam se previše na ono što se dogodilo, na loše stvari’

“Ne vraćam se previše na ono što se dogodilo, na ono što je bilo. Na loše stvari… Pokušavam samo gledati naprijed, pokušavam slijediti ono što mi stožer i trener govore i mislim da sam na pravom putu”.

Petković se kroz Italiju neuspješno probijao kroz sedam klubova u šest godina. Znači, igrao je za Cataniju, Veronu i Bolognu, a u 1.999 minuta nogometa niti jednom nije postigao pogodak. Da, podatak koji sad nevjerojatno zvuči… Nije to sve. Na posudbama u tada trećeligaškoj Reggiani i drugoligaškom Vareseu, odnosno Virtus Entelli, u ukupno 40 susreta u kojima je zaigrao postigao je svega šest pogodaka i jednom asistirao za gol…

Jedinu dobru od tih šest talijanskih sezona imao u Trapaniju, klubu također iz druge talijanske lige, za koji je u 38 nastupa zabio 10 golova uz osam asistencija, da bi po dolasku u Dinamo u kolovozu prošle godine bio igrač s golgeterskim postom od tad skoro dvije godine. Da mu se osmjehnula sreća u takvom obujmu, Bruno tada možda i nije znao.

Iako je uvijek vjerovao u sebe, nadao se kako će mu se neke stvari konačno početi vraćati, stizati na naplatu… Ukazao mu se Nenad Bjelica koji je, kad je sezona plavih već počela, tražio od kluba da dovede još jednog napadača. Skauti plavih i sportski direktor Marijan Vlak ponudili su mu Brunu Petkovića, a on je to prihvatio…

‘Možda bi sad svi htjeli biti na mom mjestu, ali…’

“Možda bi sad svi htjeli biti na mom mjestu, ali isto tako ne bi svi htjeli biti na mom mjestu prije godinu dana. Sigurno da se u životu sve brzo promijeni. Vjerujem da u životu ništa nije slučajno. Kako siješ, tako i žanješ. Bilo je puno teških trenutaka kad sam morao istrpiti dosta stvari koje su bile nepravedne, uz to što su bile i moja krivica. Bilo ih je, ne bježim od toga niti ne tražim alibi. Ali, trebao sam istrpiti dosta nepravdi i mislim da mi se na neki način sve to vraća”.

Što dalje? U subotu Dinamo očekuje prvenstvena utakmica u sklopu 9. kola HNL-a u Varaždinu protiv istoimenog domaćina, 27. rujna u Maksimiru dočekuje Lokomotivu, a nakon toga 1. listopada na redu je gostovanje u Manchesteru kod moćnog Guardiolinog Cityja…

“Idemo po redu, nema preskakanja. Sad slijedi Varaždin, a onda imamo Kup. Sigurno da trebamo ostati čvrsto s obje noge na zemlji. Ali imamo stvarno širok kadar, jako dobru i zdravu konkurenciju. Niti jedan igrač nema vremena da se opusti. Svi moramo biti na sto posto, na svakom treningu, svakoj utakmici, jer tako sami sebi otvaramo mjesto u momčadi”.

‘Podrška navijača je bila stvarno fenomenalna’

I za kraj smo ga upitali jesu li on i njegovi suigrači vidjeli koreografiju Boysa na Sjeveru?

“Jesmo, kako da ne. Podrška navijača je bila stvarno fenomenalna. Vidio sam, okrenuo sam se u drugom poluvremenu prema semaforu, pisalo je više od 28 000 ljudi. Sad se ne mogu sjetiti točno brojke. Stvarno fenomenalno, nemam riječi. Hvala navijačima, hvala svima na podršci”.