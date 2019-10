BRUNO PETKOVIĆ NIJE ZADOVOLJAN SVOJIM NASTUPOM: ‘Nisam odigrao kako mogu’

Ah… Well… Never good to lose, but 2 – 0 is way better then 7 – 2. Right?

90' + 5 Phil Foden

Manchester City 2 – 0 Dinamo Zagreb#ManCity #Dinamo #uefachampionsleague #ucl @PhilFoden #Foden pic.twitter.com/b1SsNo4EKI

— Milan Perica (@IndigoJoness) October 1, 2019