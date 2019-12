BRUNO PETKOVIĆ NAJBOLJI IGRAČ HNL-A: Iza sebe u izboru ostavio suigrača za kojim luduje pola Europe

Bruno Petković proglašen je najboljim nogometašem godine u anketi koju je tportal proveo među kapetanima hr prvoligaša

Napadač zagrebačkog Dinama Bruno Petković proglašen je najboljim nogometašem godine u anketi koju je tportal proveo među kapetanima hrvatskih prvoligaša 17. godinu zaredom.

BRUNO PETKOVIĆ ZA NET.HR: ‘Bilo je puno teških trenutaka kad sam morao istrpiti dosta stvari koje su bile nepravedne’

Dobio 74 boda

Naslov najboljeg igrača Hrvatski Telekom Prve lige Petković je ponio sa 74 bodova, 16 više od drugoplasiranog klupskog suigrača Španjolca Danija Olma, dok je treći bio Hajdukov veznjak Mijo Caktaš sa 30 bodova. Četvrto mjesto je zauzeo Dinamov vratar Dominik Livaković, a zatim slijede Kristijan Lovrić (Gorica), Mislav Oršić (Dinamo), Franko Andrijašević (Rijeka)…

“Ponosan sam na ovu nagradu jer kada te izaberu protivnički kapetani to je možda najvrijednija nagrada koju možeš dobiti. To je potvrda da radiš stvari kako treba,” kazao je Petković dodavši: “Pogledao sam popis igrača koji su osvajali ovu nagradu prije mene, sve su to velika imena. Međutim, ne opterećujem se time.”

Svaki kapetan izabrao pet igrača za koje smatra da su pokazali najviše

Tradicionalnu anketu tportal.hr je proveo među svim kapetanima klubova Hrvatski Telekom Prve lige, a najbolji igrač odabran je temeljem zbroja njihovih glasova.

Svaki kapetan izabrao je pet igrača za koje smatra da su pokazali najviše na terenu u 2019. godini. Prvom, odnosno najboljem, dodjeljivali su po deset, a petom po dva boda. Zbrajanjem bodova najbolji igrač Hrvatski Telekom Prve lige postao je napadač Dinama, koji je od mogućih 100 osvojio 74 boda.

U uglednom društvu

Trofej pobjedniku predao je novinar tportala i idejni začetnik ove akcije, Silvijo Škrlec, a prije Petkovića ovaj trofej osvajali su i Niko Kranjčar, Eduardo da Silva, Luka Modrić, Mario Mandžukić, Sammir, Dani Olmo, Leon Benko, Andrej Kramarić…

‘Ponosan sam na ovu akciju, jer uspjela održati već 17 godina, a koliko vidim, igračima je dobro sjela i s ponosom dolaze po trofej. A kako i ne bi, jer kad vidite da su u njoj pobjednici bili Luka Modrić, Mario Mandžukić, Niko Kranjčar, Eduardo da Silva, Andrej Kramarić, znači imena dokazana i na velikoj međunarodnoj nogometnoj pozornici,” kazao je Škrlec.

KONAČAN POREDAK:

1. Bruno Petković (Dinamo) – 74 boda

2. Dani Olmo (Dinamo) – 58

3. Mijo Caktaš (Hajduk) – 30

4. Dominik Livaković (Dinamo) – 26

5. Kristijan Lovrić (Gorica) – 18

6. Mislav Oršić (Dinamo) – 12

7. Franko Andrijašević (Rijeka) – 10

8. Darko Nejašmić (Hajduk) – 10

9. Marko Tolić (Lokomotiva) – 10

10. Arijan Ademi (Dinamo) – 6…

DOSADAŠNJI POBJEDNICI:

2003. Niko Kranjčar (Dinamo)

2004. Tomislav Erceg (Rijeka)

2005. Eduardo da Silva (Dinamo)

2006. Eduardo da Silva (Dinamo)

2007. Luka Modrić (Dinamo)

2008. Mario Mandžukić (Dinamo)

2009. Ermin Zec (Šibenik)

2010. Sammir (Dinamo)

2011. Ivan Santini (Zadar)

2012. Sammir (Dinamo)

2013. Leon Benko (Rijeka)

2014. Andrej Kramarić (Rijeka)

2015. Marin Tomasov (Rijeka)

2016. Franko Andrijašević (Rijeka)

2017. El Arabi Hilal Soudani (Dinamo)

2018. Daniel Olmo Carvajal (Dinamo)

2019. Bruno Petković (Dinamo)