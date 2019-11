BRUNO MARIĆ ŽESTOKO KRITIZIRAO TRENERA BJELICU: ‘Nitko, a osobito on nema pravo to govoriti’

Skočio je Nenad Bjelica i zbog starta na kapetanu Ademiju i zbog ovog starta na Bruni Petkoviću. Ali ni sudac ni VAR nisu se oglasili

Dinamo je imao sve do trenutka kad se oglasio VAR, a njemački sudac Felix Brych ugledao je – propušteni incident. Lakat Theophilea-Catherinea prema glavi Šahtarova vratara Pjatova i u posljednjim sekundama utakmice pokazao na bijelu točku.

Maksimir je utihnuo, igrači su plakali, a inače staloženi Nenad Bjelica nije mogao obuzdati bijes. VAR je nazvao cirkusom.

“Nepotrebna tehnologija. Bolje mi je bilo u životu bez VAR-a, a vidite i sami da je on dosta pogrešiv. Ako imamo neku tehnologiju onda bi trebala biti nepogrešiva. Znači, kad lopta prijeđe liniju gola, nek odluči VAR. Da li je zaleđe ili nije, nek odluči VAR. A ovi penalčići i penali, rukice uz tijelo, rukice u prirodnom položaju, na zemlji, vamo-tamo, to je sve smiješno. To je sve smiješno i daje veliki prostor za manipulaciju i neću nikad biti pristaša VAR-a. Nikada!”, grmio je Bjelica nakon utakmice.

BJELICA I DINAMO U VELIKIM PROBLEMIMA? Ako je suditi prema Neymarovom slučaju, piše im se loše

Oglasio se i Bruno Marić

Bivši HNS-ov instruktor za VAR s Bjelicom se ne slaže.

“VAR je i na Svjetskom prvenstvu pokazao da je jedan izvanredan alat. VAR je jedna druga šansa, zbog kamera koje ima, imamo mogućnost provjeriti da li se radi o čistoj i očitoj pogrešci ili se radi o propuštenom incidentu. Moram reći da je iznimna privilegija da sudac ima drugu šansu i da donese ispravnu odluku”, rekao je Marić u razgovoru za RTL.

“Niti trener Bjelica niti bilo tko drugi, a osobito on koji ima ogroman utjecaj u hrvatskom nogometu, opravdano ima snažan utjecaj jer je napravio puno za hrvatski nogomet kroz Dinamo u Ligi prvaka, nema pravo govoriti, pred uvođenje VAR-a u Hrvatsku, da je VAR nešto što je neprihvatljivo. Dapače, on treba biti podrška tome”, zaključio je Marić.

GREŠKE KOJE BI BJELICU MOGLE SKUPO STAJATI: Izdvajamo dva propusta o kojima gotovo nitko neće pisati. Što reći na ovo? Šteta…

Nerazjašnjena situacija

U trenutku koji je obilježio utakmicu, čini se, nikome ništa nije bilo jasno. Ni nogometašima Dinama ni pomoćnom treneru na klupi Šahtara. Darijo Srna je rekao:

“Ja sam mislio da je bio penal na Taisonu, međutim kad je sudac došao gledati VAR vidio sam da je u stvari na Pijatovu.”

“Pa u prvom trenutku sam i ja isto mislio da je meni svirao. Ali ja ga stvarno nisa, nisam ušao u kontakt s njime”, rekao je nogometaš Dinama Marko Gjira.

Skočio je Nenad Bjelica i zbog starta na kapetanu Ademiju i zbog ovog starta na Bruni Petkoviću. Ali ni sudac ni VAR nisu se oglasili.

Igre koju će VAR od proljeća nadgledati i u HNL-u. Bjeličin istup stoga je pod povećalom.