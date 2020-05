BROZOVIĆEV SUIGRAČ ZBOG KORONE IMA NOĆNE MORE: ‘Ostao sam sam i zarobljen, a onda me dočekala i policija’

Koncem siječnja, Eriksen je napustio Tottenham i prešao u Inter, a nije se uspio niti raspakirati do kraja, a već je nastao kaos s pandemijom

Nisu se baš svi nogometaši uspjeli dokopati sigurnosti i udobnosti svog doma u doba pandemije notornog koronavirusa. Recimo, Interov veznjak, Danac, Christian Eriksen, ostao je zarobljen u klubu i proživio je pravi pakao, premda, na svu sreću, nije obolio od virusa.

Koncem siječnja, Eriksen je napustio Tottenham i prešao u Inter, a nije se uspio niti raspakirati do kraja, a već je nastao kaos s pandemijom. Kako je u Lombardiji bilo najveće žarište korone, ona je prva završila pod ključem i Eriksen se nije stigao niti snaći, čak nije niti stan pronašao, pa je tako karantenu proveo, pazite sada, u Interovom kampu.

Ostao je sam u luksuznom Sunning centru i tamo provodio sve dane. “Mislio sam zamoliti suigrače Romelua Lukakua ili Ashleya Younga da me prime kod sebe na dva tjedna, ali ljudi su već imali pune kuće, brojne članove obitelji. A malo je dugo spavati na tuđem kauču 14 dana”, rekao je Eriksen.

Uhvatila ga i policija

“Ostao sam u kampu. Ja, kuhar i petoro članova klupskog osoblja koji su odabrali biti u Sunning trening centru da ne riskiraju, ako ispadne da su zaraženi, virus prenijeti svojoj obitelji”, kaže Danac.

Sve je bilo zatvoreno, nije smio niti trenirati s loptom, bio je potpuno sam, a onda ga je još uhvatila i policija.

“Trčao sam po zatvorenom parkingu, 35 metara na jednu pa 35 metara na drugu stranu. U životu nisam imao toliko slobodnog vremena. A sve to bez obitelji. Pa mi je palo na pamet da odem u dućan, po neke namirnice… No, zaustavila me policija. Objasnili su mi da ne smijem izlaziti iz izolacije, a ja na mom nepostojećem talijanskom njima pokušavam objasniti da sam samo htio skoknuti do trgovine”, pojadao se Eriksen.