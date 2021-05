Simone Inzaghi postat će novi trener Intera, objavio je talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano na svom Twitteru. Romano tvrdi da je dogovor postignut ekspresno nakon što je otišao Antonio Conte, a da će uskoro stići i službena objava.

Simone Inzaghi to Inter, done and completed. He’s going to be the new manager to replace Antonio Conte, contract set to be signed in the next hours. Here we go confirmed. ⚫️🔵🤝 #Inter

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2021