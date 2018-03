BRONČANI VATRENI O ŠUKERU I MAMIĆU: Legendarni branič ima i više nego jasnu poruku za one koji drmaju hrvatskim nogometom

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Zvonimir Soldo, član brončane generacije Vatrenih, udaljio se od očiju javnosti nakon što je sišao s klupe prvo Dinama, potom Kölna, a onda se i na šest godina odmaknuo iz trenerskog posla.

Posljednjih jedanaest mjeseci bio je aktivan kao pomoćnik Felixa Magatha u kineskom prvoligašu naziva Shandong Luneng. Dojmove koje od tamo nosi, a koje je podijelio sa Sportskim novostima, su dobri no nije siguran hoće li se ondje i vratiti.

Ono što je u hrvatskom nogometu sada aktualno i što ‘lomi koplja’ predsjednički su izbori u Hrvatskom nogometnom savezu. Dvojica nekadašnjih mu suigrača na suprtonim su stranama, Davor Šuker želi novi mandat, Dario Šimić predstavlja mu konkurenciju.

HNS-ovo guranje problema pod tepih

Soldo u uvodu kaže:



“Kad se vratimo malo u povijest, na 1996. i 1998. godinu, napravili smo dobre rezultate, tada sam očekivao da ćemo na valu tog optimizma učiniti puno više za naš nogomet. Tu mislim na infrastrukturu, na rad s mladima, na općenito stanje u klubovima… Reprezentacija je uvijek bila lokomotiva po kojoj smo prepoznatljivi, a sad se i to počelo urušavati. Može se dogoditi, ako se u dogledno vrijeme nešto ne promijeni, da ostanemo takoreći bez svega. Nogomet je još uvijek najpopularniji sport u Hrvatskoj i ne smije se dogoditi da naša reprezentacija nije negdje dobrodošla, primjerice u Dalmaciji. Po tom pitanju se hitno mora nešto napraviti.”

Upitan kakvo je njegovo mišljenje o onome što radi Davor Šuker, Soldo je rekao:

“Uvijek je teško govoriti kad nisi izravno involviran, ali po onome što čujem, dosta je ljudi nezadovoljno što se stvari guraju pod tepih. Mislim da se problemi moraju rješavati. On dosta vremena ne provodi u Hrvatskoj, a kao prvi čovjek nogometnog saveza trebao bi izlaziti u javnost i donositi konkretne odluke. Ako reprezentacija ima problem u nekom dijelu Hrvatske, prvi mora otići tamo, na lice mjesta, i vidjeti što se mora napraviti. Ukoliko klubovi propadaju, HNS je dužan reagirati.”

“Činjenica je da po pitanju uvjeta za rad nije učinjeno ništa. Kad gledate Sloveniju, koja nije neka nogometna sila, oni su napravili pet stadiona. U Njemačkoj računaju da za tisuću natkrivenih mjesta treba milijun eura. Pa što je nama u Hrvatskoj napraviti 5-6 stadiona za deset tisuća ljudi i jedan gradski u Zagrebu za 30.000. To bi sve koštalo manje od 200 milijuna eura. Stvarno imamo reprezentaciju koja tako nešto zaslužuje.”

Šuker na sporednom ulazu

“Davor Šuker veliko je ime hrvatskog nogometa. Prva pogreška koja je napravio bila je što nije ušao na glavni ulaz, nego na sporedan ulaz da postane predsjednik HNS-a. Od Davora Šukera, kad ulazi negdje, očekuje se da uđe na glavni ulaz, ne na sporedni. Općenito je klima u Hrvatskoj dosta negativna prema HNS-u. Zna se tko su ljudi koji u Savezu odlučuju. Mi imamo okupljanje reprezentacije, naši igrači, umjesto da se koncentriraju na utakmicu, vucaraju se po USKOK-u, po sudovima… Sve su to stvari koje grade negativnu percepciju protiv HNS-a i njegovih čelnika. Nisam vidio volju da se to rješava. Onda se na to nadoveže i nepojavljivanje Šukera na finalu Kupa, ili nekim takvim manifestacijama… Puno toga u hrvatskom nogometu treba popraviti. HNS je tu da bude servis klubovima, da im ponudi pomoć. Kažem, za hrvatsku državu je reprezentacija velika reklama, pa nas ima četiri milijuna, ne može se dogoditi da se dijelimo. Ono što je Mario Stanić rekao, reprezentacija nije dobrodošla u Rijeku, u Split, te su stvari nedopustive.”

Nije želio kazati je li Dario Šimić pravi čovjek za promjene, no podvukao je da je ‘osoba je koja bi mogla neke stvari napraviti, ali mora se okružiti kvalitetnim ljudima’.

Treba mijenjati onoga tko je glavni

Jasan je Soldo, premda ga već dugo nema u hrvatskom nogometu, tko je osoba koja vuče sve konce. Kaže da se s njime razišao zbog različitih pogleda u načinu rada, a nakon što je odlučio otići s mjesta Dinamova trenera, nisu se niti susreli.

“Ako je Mamić, kako svi kažu, glavni, a i on je nekoliko puta to napomenuo, da je birao izbornike, da je persona koja gotovo o svemu odlučuje, pa onda je i odgovoran za stanje. Ukoliko su ljudi nezadovoljni, malo ću se koristiti nogometnim žargonom, lakše je promijeniti jednog trenera nego 20 igrača.”

Hrvatska može do bronce

Soldina prognoza mogućnosti onoga što Hrvatska može na Svjetskom prvenstvu, a kaže da ‘imamo stvarno dobru generaciju igrača, možemo slobodno postaviti letvicu više i reći da nam je cilj veći nego samo proći skupinu’, jest da ‘možemo očekivati dobar rezultat’, a taj bio mogao biti i izjednačavanje uspjeha njegove generacije – dakle, svjetska bronca:

“Mislim da može. Ne bih stavljao pritisak na njih, iako su naučili živjeti s očekivanjima. Zašto bismo se skrivali? Nadam se da će biti svi zdravi”, poručio je Soldo opisavši izbornika Zlatka Dalića kao nekoga tko ‘je dobio simpatije i podršku cijele Hrvatske’ i nekoga ‘uz koga svi stoje’.