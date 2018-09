BRITANSKI NOVINAR OPJEVAO MODRIĆA I RASTURIO RONALDA I MESSIJA: Ovo najbolje do sad dočarava što je Luka napravio

‘Ovog je puta nagrađen talent koji je stopljen u momčadsko postignuće ispred individualnog talenta’

Nedolazak Ronalda i Messija na svečanu dodjelu Fifinih nagrada najboljim nogometašima, koja se održala u ponedjeljak u Londonu a na kojoj je kapetan Vatrenih Luka Modrić proglašen najboljim svjetskim nogometašem u tekućoj godini, odnosno za prošlu sezonu, i dalje je jedna od glavnih tema svjetskih sportskih medija.

Nogometne megazvijezde pokazale nepoštovanje

Tim više što su navedene nogometne megazvijezde pokazale nepoštovanje, a radi se o igračima koji su u posljednjih 11 godina bili proglašavani za najbolje. Sad je Luka prekinuo tu individualnu dominaciju Ronalda i Messija, što je opjevao i engleski novinar Miguel Delaney u svom tekstu za britanski Independent, pod naslovom:

“Luka Modrić protiv Ronalda i Messija nudi posebnu moć koja je iznad superzvijezda”.

U tekstu spomenuti autor piše:

Modrić prekinuo vladavinu Messija i Ronalda

“Vijest da je se Cristiano Ronaldo ne pojavljuje u Londonu značilo je to da je ostao bez nečeg važnog na svom vrhuncu. Luka Modrić ponio je Fifinu nagradu “The Best” i tako postao prvi nogometaš koji je ponio spomenutu individualnu nagradu, a da se ne radi o Messiju ili Ronaldu. To je osvježenje iz mnogo razloga, jer je očito da se kod dodijele ovih nagrada ne radi o nogometnom imenu. Iako je jasno da su Ronaldo i Messi dva najbolja igrača na planeti čitavo ovo vrijeme kad su se nagrađivali talenti, ovog je puta nagrađen talent koji je stopljen u momčadsko postignuće ispred individualnog talenta. Ponekad je izgledalo kako dvojac konstantno prima nagrade zbog toga što oni predstavljaju u današnjem nogometu. No, to se nikako ne može reći za Luku Modrića”, stoji u pisanju engleskog novinara…

‘Luka je iznimno cijenjeni igrač, ali nije glamurozan’

“Luka je iznimno cijenjeni igrač, ali nije glamurozan. No, i takav je zasluženo ponio nagradu za ono što je očito bio najduži i najdublji utjecaj u današnjem nogometu u prethodnim godinama. To je uistinu nevjerojatno. Prošlo je mnogo vremena od kad je netko toliko doprinio na visokoj nogometnoj razini. Doslovno se možemo vratiti u prošlost prema Stoičkovu i Barceloni 1994. godine, ili možda Johanu Cruyffu s Nizozemskom i Barcelonom. U sezoni 2016./2017. Ronaldo nije bio ključni igrač na njihovom putu do trijumfa u Ligi prvaka. To je bio Modrić zbog svoje sposobnosti dodavanja i kontrole lopte, te konačnog utjecaja na igru svoje momčadi. On je sve oko sebe činio boljim, i onda kad je Ronaldo stao s golovima nakon četvrtfinala, iako je bio možda i najvažniji igrač u tih 4 pobjede u LP. Ovo je samo priznanje”.

‘Ako imate Modrića, imate ukupnu kontrolu igre’

Miguel Delaney zaključuje:

“U međuvremenu je izvanredan međunarodni timski nastup ove godine, u smislu da je momčad dostigla razinu postignuća daleko iznad onoga za što se razumno očekuje i za što ima kvalitetu, odlučio o pobjedniku, a upravo je tako izgledala Hrvatska. Modrić je ponovno bio u središtu toga, u mnogo većoj mjeri nego u konačnici ozlijeđeni Ronaldo s Portugalom na Euru 2016. Ako imate Modrića, imate ukupnu kontrolu igre. To bi moglo još uvesti novu eru, jer je desetljeće dominacije konačno razbijeno. Messi i Ronaldo i dalje će dominirati, ali ta se dominacija više ne osjeća kao do sad. Ove godine nije se mogao natjecati s Modrićovom kontrolom igre na travnjaku”.