‘BRINE LI ME SJEDENJE NA KLUPI?’: Pjaca odgovorio na kojim pozicijama u Juventusu može igrati

Nedugo nakon što je maksimirsku svlačionicu i dres hrvatskog nogometnog prvaka zamijenio Juventusovim, Marko Pjaca najavljen je bio kao iznenađenje sezone. Riječi su to koje je u javnost izrekao trener talijanskog prvaka Massimiliano Allegri.

Podsjetili su iz La Gazzette dello Sporta Pjacu na to, prenosi portal Football-Italia, na što je hrvatski nogometaš odgovorio:

“Zahvaljujem mu, ali u ovom trenutku za mene je sve to novo. Nova je zemlja, novi grad koji treba upoznati, novi jezik, novi trening. Vrijeme je promjene na koju se moram naviknuti. Juventusov svijet? Divan je, ali u to nikada niti nisam sumnjao. Toga sam bio svjestan kada sam donosio odluku. Nije vam potrebno mnogo vremena od dolaska do toga da shvatite da ste u klubu jedinstvene povijesti.”

Buffon je legenda

Upitan je Pjaca i tko ga je od suigrača najviše impresionirao:



“Svi su oni vrhunski igrači, ali ako moram istaknuti jedno ime, onda ću reći Buffon. Samo trenutak razgovora s njim dovoljan je da shvatite da pred vama ne stoji igrač već legenda.”

U ovom trenutku Juventus igra u 3-5-2 formaciji pa se, nastavlja se u tekstu, nameće pitanje na kojoj će poziciji Pjaca igrati.

“U aktualnoj formaciji mogu igrati na poziciji drugog napadača, a mislim i da mogu kao ofenzivni vezni. Omiljena mi je, pak, pozicija na lijevom krilu odakle se mogu ubacivati. Znam da će, budem li svakodnevno naporno radio i napredovao, ne gubio ozbiljnost i koncentraciju, doći moje vrijeme. U to sam uvjeren.”

Ne brine me klupa

“Brine li me sjedenje na klupi? Definitivno ne. Znam da je ovo Juventus. Mlad sam i budem li se dokazao dobit ću šanse, čak i u klubu ovako visoke razine.”

Upitan je Pjaca i za situaciju Marija Mandžukića koji će se morati boriti za mjesto u napadu uz u rekordno visokom transferu dovedenog Gonzala Higuaina.

“On nema problema s Higuainovim dolaskom, zna da će za svakog biti mjesta. To je i sam rekao. Kad me je nazvao i rekao da dođem, rekao mi je da je ovo momčad puna prvaka. I njemu dugujem svoj dolazak ovdje. Sada mi pomaže u prilagodbi”, zaključio je Pjaca.