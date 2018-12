BRILJIRAO U MEDULINU PA ODMAH NA STOL DOBIO PONUDU VELIKANA: Ovo će sigurno zaboljeti čelnike Dinama

Traženi mladić briljirao je na utakmici mladih reprezentacija i odmah dobio ponudu

Hrvatska reprezentacija U-18 u Medulinu je odigrala prijateljsku u kojoj je poražena od Bosne i Hercegovine s 2:1. Jedini pogodak za Hrvatsku zabio je Ivijan Svržnjak, napadač koji je iz Slavena Belupa prešao u Dinamo.

Glavna priča u Medulinu nije bio nitko od Hrvata nego Ajdin Hasić, igrač koji je otišao iz Dinama. Mladi Bosanac dominirao je travnjakom, asistirao za oba gola, a prema pisanju Sportskih novosti, glavni skaut Juventusa koji je bio na tribini odmah mu je predložio da potpiše ugovor sa Starom damom.

Čudna priča oko raskida ugovora

Dinamo je ranije ove sezone na bizaran način ostao bez Hasića (17), igrača koji je imao stipendijski ugovor do 2021. godine. On je potpisao raskid ugovora, odnosno on i hrvatski prvak potpisali su sporazumni raskid ugovora što znači da ga Juventus može dovesti besplatno.

I tu je nastao problem. Hasić stariji je potpisao samo jedan ugovor, i to onaj o raskidu suradnje između kluba i igrača. Tako je počela velika priča oko njegova neočekivanog odlaska iz Dinama zbog kojeg je, između ostalog, otkaz dobio i Tomislav Svetina, bivši potpredsjednik te član Uprave kluba.