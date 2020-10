Luka Modrić i Lucas Vázquez oduševili u El Clasicu

Dvojica nogometaša koja su se posebno istaknula u subotnjem El Clasicu na Camp Nou bila su zasigurno Luka Modrić i Lucas Vázquez. I niti jedan od njih nije završio na naslovnici tamošnjih sportskih dnevnih tiskovina, što je nepravedno od strane tamošnjih kolega…

Luka prema navijačima najbolji igrač El Clasica

Luka je u 69. ušao u igru umjesto mladog Valverdea kako bi dao mirnoću Realovom veznom redu, a na kraju je upravo on bio jedan od junaka dvoboja fantastično zabivši gol Barceloni, nakon što je izvrtio, u ovoj utakmici sjajnog golmana Los Blancosa Neta, uz još jednog igrača pokraj sebe, i dva ispred gola (ukupno su ispred njega i pokraj njega bila 4 nogometaša Barcelone). Modrić je prema navijačima bio najbolji igrač utakmice.

Lucas Vázquez je, pak, u 42. ušao u igru umjesto Nacha koji se ozlijedio, i na desnom beku koji mu sve više odgovara odigrao sjajno drugo poluvrijeme. Poslužio je Kroosu i kapetanu Sergiju Ramosu dvije lopte, izbacivši ih u izgledne prilike, koje je Neto obranio.

Poanta je u tome što su to dvojica igrača kojima ugovori istječu sljedećeg lipnja 2021. (drugi je Ramos). Ideja kluba nije uključivala predlaganje obnavljanja u oba slučaja, iz različitih razloga, ali obojica zaslužuju da šefovi kluba promijene mišljenje. Modrićev ugovor prvotno je produljen do 2020. godine, ali osvajanjem Zlatne lopte 2018. aktiviralo je automatsku klauzulu koja je produžila njegov ugovor za još jednu godinu, do 2021. godine.

Kapetan Vatrenih igra fantastično u 36. godini

Modrić, koji ima 35 godina i pri kraju je svoje karijere, igra fantastično, suprotno očekivanjima kod igrača u tim poodmaklim nogometnim i općenito sportskim godinama, igra na više nego pristojnoj razini, ističu Španjolci.

Prošle sezone Zidane mu je znatno smanjio napore (sa 3.565 minuta u 2018/19. na 2.628. minuta u 2019./20.) i Hrvat je pronašao svoju najbolju razinu, uz to što je kao igrač Reala u prošloj sezoni zabio najviše golova od kad je u Madridu (pet).

Početak ove sezone donio je istu igračku razinu Luke. Zidane ga koristi na način da Modrić svaki puta zasja, ili kad uđe, ili ako počne u prvih 11.

Čak i u najmračnijim trenucima, poput poraza od Šahtara u Ligi prvaka, Modrić je potpisao vrlo loše prvo poluvrijeme, kao i svi drugi u Madridu, ali je u drugom bio odličan, svojim dalekometnim golom otvorio je Madriđanima put povratka. U intervjuu za časopis FourFourTwo, Hrvat iz Zadra ne razmišlja o mirovini i otpuštanju papučice gasa, prenosi madridski AS na svojem web izdanju…

‘Osjećam se dobro i želim igrati nogomet još nekoliko godina. Gdje? Vidjet ćemo’

“Osjećam se dobro i želim igrati nogomet još nekoliko godina. Gdje? Vidjet ćemo. Sjest ću s ljudima u klubu i pronaći ćemo prikladno rješenje za sve. Ovdje sam već osam sezona, osam sjajnih sezona i stvorio sam vrlo dobar odnos sa svima u klubu. Što god da se dogodi, neće biti problema”, govori Luka Modrić za FourFourTwo.

Real Madrid se ove sezone oslanja na profil igrača vrlo sličan Modrićevom, poput Odegaarda koji se spominje u kontekstu Modrićevog nasljednika. Nakon nekoliko zadataka, Norvežanin je dobio na samopouzdanju i poboljšao svoju razinu igre. U Realu se raduju ovoj sezoni što će Odegaard dijeliti svlačionicu s Modrićem, kako bi učio od njega i upijao veliko nogometno znanje. No, Odegaard je trenutno u Modrićevoj sjeni i pitanje je, ako se uzme u obzir kako Luka igra, kakva će biti njegova sudbina u Realu. Iako u klubu na njega ozbiljno računaju u budućnosti…

Stoga, Španjolci pišu kako bi sjajne Modrićeve igre mogle natjerati čelnike Reala da s Hrvatom produže ugovor na još godinu dana.

“Hrvatski kapetan već je nekoliko puta bio blizu odlaska iz Reala, a prvi u redu stajali su talijanski velikani Milan i Inter. Međutim, na koncu je ostao na Santiagu Bernabeu gdje bi htio i završiti karijeru. Ipak, u Realu kao njegova nasljednika vide 21-godišnjeg Norvežanina i jednog od najvećih svjetskih talenata, pa je njegova budućnost u Madridu itekako upitna”, pisao je katalonski Mundo Deportivo krajem ožujka ove godine. Međutim, od tada pa do danas situacija se u mnogočemu promijenila.

Lucas Vázquez oduševio na desnom beku i to bi mu mogao biti spas

“Plaća je ključna stvar u svemu tome. Modrić je među najbolje plaćenim igračima kluba, s plaćom većom od deset milijuna eura po sezoni”, stoji u tekstu AS-a.

Lucas Vázquez, s druge strane, igra možda zadnju sezonu u Realu. Iz razloga što u 29. godini njegov ugovor završava, a uz to zbog ogromne konkurencije u ofenzivnom dijelu minute su mu limitirane.

Nije iznenađujuće što klub posljednjih godina nije učinio ništa više od potpisivanja igrača njegovog profila: Viniciusa, Hazarda, Rodryga … Međutim, njegov dobar nastup na desnom beku u El Clasicu, što je već pokazivao u drugim dvobojima, mogao bi preokrenuti situaciju.

Carvajal je Zidaneov bitno čovjek na desnom beku, toliko da je Achraf to jasno vidio i otišao u milanski Inter. Odriozola je zamjena na toj poziciji, ali Marseillais mu uopće nije prijetnja u momčadi, što je bilo jasno kada mu je klub dao zeleno svjetlo da u siječnju ode na posudbu u Bayern, unatoč riziku da zasjedne na klupu bavarskog velikana.

Zidane je to učinio znajući da u hitnim slučajevima može računati na Nacha i Lucasa. Ako se Lucas potvrdi kao konačno rješenje za desnog beka, mogao bi imati budućnost kao joker u sastavu, igrač sposoban kombinirati obrambenu liniju i napad prema potrebama momčadi i zahtjevima trenera Zinedine Zidanea. Počevši od utakmice protiv Borussije Mönchengladbach u 2. kolu skupine B Lige prvaka u utorak.